Cine sunt tinerii care au bătut un bătrân într-un pasaj din Braşov. Declaraţiile celor implicaţi se contrazic VIDEO

Cei doi agresori au 18 şi 23 ani. Ceplinsche Adrian şi Mircea Mihai Constantin nu au antecedente penale şi nici nu au fost cercetaţi vreodată pentru fapte de violenţă. Amândoi erau băuţi în momentul atacului. Bătrânul a fost lovit fără milă până când a leşinat şi a avut noroc cu un paznic care a intervenit şi i-a salvat viaţa.

Atacul a avut loc sâmbătă noaptea la ora 2.40 într-un pasaj din Centrul Braşovului. Bătaia, de o violenţă extremă, a fost surprinsă de camerele de supraveghere. Pe imagini se vede cum bătrânul este lovit cu pumnii şi picioarele în zona coastelor şi a feţei şi apoi se prăbuşeşte pe scări. Este lovit în continuare, chiar dacă este inconştient.

Cei doi agresori au fost reţinuţi imediat şi arestaţi pentru 30 de zile. Declaraţiile lor se contrazic. Dacă victima spune că unul dintre agresori îi datora o sumă de bani, cei doi nu recunosc nimic. Tânărul de 23 de ani era barman, iar cel de 18 ani era muncitor necalificat. „Suspecţii nu au antecende penale. Unul dintre ei a declarat să era băut şi nu îşi aduce aminte nimic, iar celălalt spune că bătrânul le-a făcut observaţie în timp ce stăteau în faţa pasajului şi de aici a început totul“, ne-a declarat Gabriela Dinu, purtător de cuvânt al Poliţiei Braşov.

Victima este în stare de şoc

Bătrânul de 66 de ani a fost transportat la spital şi internat la Secţia de Neurochirurgie. Are multiple leziuni pe faţă, nasul dislocat, şi-a pierdut câţiva dinţi şi era să rămână paralizat. „Victima a ajuns la noi în stare de inconştienţă şi cu o fractură de coloană cervicală“, a declarat Marius Leonte, purtător de cuvânt la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov.

Bătrânul a dat o scurtă declaraţie, în care a povestit că muncea cu ziua în agricultură pe un teren pe care unul dintre agresori îl avea în arendă. Omul a mai spus că are un copil bolnav şi că şi-a cerut banii pentru munca sa, dar a fost refuzat. Când a insistat să îşi primească banii, a fost atacat de cei doi tineri. „Am muncit la el şi am cerut ce-mi datora. Sunt bătrân şi la anii mei trebuie să muncesc. M-au lovit, eu am încercat să mă apăr. Nu am putut, sunt bătrân, nu am putere“, a spus victima

Bătrânul primeşte acum consiliere psihologică deoarece medicii spun că a suferit un şoc şi abia după ce îşi va reveni din punct de vedere emoţional va fi audiat de poliţişti şi procurori. De asemenea, în cursul zilei de marţi, 3 aprilie, bătrânul a fost dus la secţia de Psihiatrie pentru a i se face expertiza psihiatrică.

Cei doi sunt cercetaţi pentru lovire şi alte violenţe şi tulburarea liniştii publice. Victima a suferit vătămari pentru care necesită 16-18 zile de îngrijiri medicale potrivit primul raport medico-legal. Nu este exclus ca încadrarea faptei să fie schimbată, iar cei doi să fie acuzaţi de tentativă de omor. „Cercetările continuă pentru lovire şi alte violenţe şi tulburarea liniştii publice. Este nevoie şi de plângerea penală a victimei. Leziunile suferite de victimă vor fi reanalizate şi este posibilă schimbarea încadrării juridice a faptei“, a mai declarat Gabriela Dinu.