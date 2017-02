Căncescu, sub control judiciar, alături de funcţionari din Consiliul Judeţean Braşov

Fostul preşedinte al CJ Braşov, Aristotel Căncescu, este sub control judiciar timp de 60 de zile, în acest caz FOTO Andrei Paul

Este vorba despre Aristotel Adrian Căncescu, fost preşedinte al Consiliului Judeţean Braşov, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (35 acte materiale), Emil Cirică, fost director al Direcţiei Investiţii, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (DIUAT) din cadrul Consiliului Judeţean Braşov, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (16 acte materiale) şi Aurelia Popescu, fost director economic în cadrul Consiliului Judeţean Braşov, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (35 acte materiale) şi complicitate la două infracţiuni de abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, ambele în formă continuată.

Potrivit ordonanţei procurorilor, în perioada iulie 2012 – martie 2013, Aristotel Căncescu, având calitatea de preşedinte a Consiliului Judeţean Braşov şi de ordonator principal de credite, în înţelegere cu inculpatul Matei Gavril, la data faptelor consilier judeţean, cu încălcarea prevederilor legale, l-a determinat pe directorul general al Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Braşov, inculpata Martin Virginia, fie direct, fie prin intermediul directorului DIUAT Emil Cirica, să solicite Consiliului Judeţean Braşov suplimentarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei publice (prin mai multe adrese emise în perioada iulie- decembrie 2012), astfel încât să fie achiziţionate mai multe produse şi lucrări prestabilite la valori nejustificat de mari sau care nu erau necesare instituţiei, iar achiziţiile să fie fracţionate pentru a se recurge la proceduri de achiziţie directă.

Demersul preşedintelui CJ Braşov, sprijinit de directorul economic Popescu Aurelia şi de directorul DIUAT Emil Cirica, a avut în vedere interesele economice ale lui Matei Gavril, în dauna DGASPC Braşov, prin direcţionarea unor sume importante de bani din bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei publice, în vederea achiziţionării unor produse şi lucrări de la SC LICOFRIG, fie direct, fie indirect prin intermediul SC FRIGOMAT SRL (ambele societăţi fiind controlate de inculpatul Matei Gavril).

În baza adreselor sus menţionate, au fost întocmite formal mai multe referate, de DIUAT – Serviciul Investiţii, Achiziţii Publice al Consiliului Judeţean Braşov. Aceste referate au fost semnate de directorul economic Popescu Aurelia şi directorul DIUAT, Emil Cirica, fiind folosite la iniţierea unor proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Braşov pentru majorarea bugetului de venituri şi cheltuieli al DGASPC Braşov pe anul 2012.

Ulterior, hotărârile au fost adoptate cu susţinere din partea inculpatului Căncescu Aristotel Adrian în plenul Consiliului Judeţean Braşov (HCJ nr. 28/12.07.2012, HCJ nr. 89/11.09.2012). În calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Braşov, inculpatul Căncescu Aristotel Adrian a emis dispoziţii prin care, prin rectificare, bugetul DGASPC Braşov a fost majorat cu suma totală de 1.115.000 lei.

Cu aceşti bani au fost cumpărate produse şi servicii de la societăţile SC LICOFRIG SRL şi SC FRIGOMAT SRL.

„Totodată, inculpatul Căncescu Aristotel Adrian, pentru a putea dispune în mod discreţionar de bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean Braşov, a dispus ca Direcţia Economică să întocmească un referat prin care se propunea, în mod nelegal, împuternicirea sa, în calitate de ordonator principal de credite, de a emite dispoziţii în vedere rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli. Referatul a fost folosit la iniţierea unui nou proiect de hotărâre a consiliului judeţean, adoptat ulterior, cu susţinere din partea lui Căncescu Aristotel Adrian (HCJ 103/29.10.2012). Hotărârea a stat la baza unei dispoziţii de rectificare emisă in luna decembrie 2012”, se arată în ordonanţa procurorilor.

Astfel, în urma hotărârilor consiliului judeţean şi a dispoziţiilor menţionate prin care s-a suplimentat bugetul de venituri şi cheltuieli al DGASPC Braşov, Căncescu Aristotel Adrian a determinat, fie direct, fie indirect, prin intermediul directorului DIUAT Emil Cirica şi cu sprijinul consilierului judeţean Matei Gavril, pe directorul general a DGASPC Braşov Martin Virginia, şi, implicit, pe angajaţii din subordinea acesteia, care aveau atribuţii în domeniul achiziţiilor publice şi angajării, lichidării şi ordonanţării cheltuielilor din fonduri publice, să achiziţioneze de la cele două societăţi, controlate de consilierul judeţean Matei Gavril, produse şi lucrări supraevaluate sau care nu erau justificate ori necesare instituţiei publice, în cadrul a 35 de proceduri de achiziţie directă. Valoarea unora dintre produse şi lucrări a fost fracţionată în mod nelegal pentru a se aplica procedura achiziţiei directe. Mai mult, banii au fost plătiţi, deşi unele dintre aceste produse şi lucrări nu erau livrate sau executate la data efectuării plăţii.

Valoarea prejudiciului produs D.G.A.S.P.C. Braşov, prin realizarea în mod nelegal a acestor achiziţii, s-a stabilit la suma de 313.405 lei. Acesta reprezintă valoarea întreagă a produselor şi lucrărilor furnizate de SC LICOFRIG SRL ce nu erau justificate sau necesare instituţie publice, la care se adaugă diferenţa dintre valorile cu care produsele sau lucrările furnizate de către SC LICOFRIG SRL şi SC Frigomat SRL au fost facturate către instituţia publică şi valorile cu care aceleaşi bunuri sau lucrări au fost achiziţionate anterior de la societăţile de la care furnizorul s-a aprovizionat sau valorile la care lucrările au fost realizate de către societăţile care au avut calitatea de subcontractor.

În cauză se efectuează acte de urmărire penală şi faţă de alte persoane, între care şi persoana juridică SC LICOFRIG SRL, au precizat procurorii DNA.