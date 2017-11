Bradul ce Crăciun a fost montat în Piaţa Sfatului. Are 28 de metri

Bradul are 85 de ani şi a fost adus din Vama Buzăului

Bradul a fost adus în regiunea Vama Buzăului din pădurile Regiei Publice Kronstadt. Are 28 de metri înălţime şi a fost montat în Piaţa Sfatului. Potrivit autorităţilor locale bradul are 85 de ani. Bradul din Piaţa Sfatului va fi acoperit de kilometri de beteală şi ghirlande luminoase. Motivul principal al decoraţiunilor din acest an va fi turta dulce, însă vor mai fi decoraţiuni şi în formă de stea sau Moş Crăciun.

Pe lângă bradul din Piaţa Sfatului în oraş vor mai fi aduşi alţi trei brazi. Doi vor fi în Piaţa Unirii şi Piaţa Sf Ioan. Un al patrulea brad va fi împodobit în Poiana Braşov, în zona Centrului de Agrement, cu ajutorul Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului Poiana Braşov, care se va ocupa şi de evenimentele festive din Poiană. Pe lângă cele 40 de căsuţe din Piaţa Sfatului, unde comercianţii vor vinde produse alimentare şi artizanale, vor fi amplasate şi standuri ale oraşelor Linz şi Nurnberg. Primăria a pregătit şi alte surprize şi concerte de sărbători.