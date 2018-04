Beneficii şi contraindicaţii ale apei minerale. De ce trebuie evitat în totalitate consumul de sifon

Apa minerală are şi beneficii, dar şi dezavantaje. Conţine săruri, iar acestea sunt foarte bune pentru rehidratarea organismului mai ales pe timp de vară. În plus potoleşte mai repede setea. La fel ca şi apa plata, cea minerală nu are calorii şi nu îngraşă. Băuturile cu acid, cum este şi apa minerală pot avea afecte neplăcute asupra stomacului.



„Băuturile carbogazoase pot afecta stomacul dacă sunt consumate în fiecare zi. Practic, încet şi sigur erodează stomacul. Apar întâi arsurile, după care gastrita. Dacă durerile sunt ignorate şi se consumă în continuare băuturi acidulate atunci se poate ajunge şi la ulcer. În plus băuturile acidulate balonează foarte tare. Acest efect neplăcut îl are şi sifonul sau apa minerală“, mai spune medicul internist Florin Tudor.

Apa minerală consumată zilnic afectează în timp rinichii. „Băuturile acidulate afectează în timp rinichii şi puteţi face nisip sau chiar pietre. Acest efect îl are şi apa minerală. Chiar dacă nu îngraşă şi nu are chimicale cum au sucurile, conţine foarte multe săruri. Este dovedit ştiinţific că sărurile afectează rinichii. De aceea nu este recomandat să beţi doar apă minerală. Consumaţi şi apă plată. De asemenea când alegeţi apa minerală fiţi atenţi la etichetă. Evitaţi apa care este îmbogăţită cu dioxid de carbon şi alegeţi apă minerală naturală. Recomandat este să alegeţi o apă mai puţin acidulată dacă o consumaţi zilnic“, mai spune medicul.

Dacă apa minerală are o proprietăţi benefice pentru organism, sifonul este dăunător şi nu aduce niciun beneficiu. „Să nu confundaţi apa minerală cu cea carbogazoasă (cunoscută la sifon). Aceasta din urmă are doar acid şi nu conţine mineralele pe care le are apa minerală clasică. În concluzie sifonul nu este decât apă cu acid şi nu trebuie consumat absolut deloc, chiar dacă pe vremuri era extrem de popular în lipsă de altceva“, mai spune specialistul.