De ce e bine să consumăm citrice în perioada iernii. Vitamina C şi antioxidanţii, aliaţii sistemului imunitar

Potrivit medicilor, prezentă în cantităţi diferite, dar însemnate - 70 miligrame per 100 de grame în portocale, 79 în grapefruit sau 35 în mandarine - vitamina C din citrice este un factor esenţial de apărare antiinfecţioasă, ce ajută în mod particular împotriva bacteriilor şi virusurilor respiratorii.

Nu doar aportul de vitamina C din citrice este, însă, important, ci şi antioxidanţii şi mineralele care se găsesc în aceste fructe. “Antioxidanţii din citrice ajută la combaterea colesterolului, în această perioadă a anului când se consumă multe grăsimi de origine animală, iar legumele se găsesc mai puţin în stare proaspătă şi mai mult conservate”, spune medicul brăilean Marian Baciu.

Portocalele, de exemplu, conţin o multitudine de substanţe antioxidante - flavone şi caotenoizi, vitamine din complexul B, inclusiv B1, folaţi sau acid pantotenic, care favorizează eliberarea de energie din surse alimentare diverse, crescând astfel capacitatea organismului de adaptare, chiar şi în condiţii deosebite de solicitare climatică, precizează medicul nutriţionist Maria Spiridon, într-un articol de specialitate.

Tot din portocale, organismul uman mai extrage calciu, cupru, potasiu, dar şi vitamina A sub formă de beta-caroten, factor esenţial pentru păstrarea troficităţii aparatului respirator, deci pentru apărarea antiinfecţioasă pe timp de iarnă, mai spune sursa citată.

Specialiştii atrag atenţia că păstrarea fructelor şi legumelor în sezonul rece trebuie să fie corespunzătoare, în caz contrar pierzându-se din conţinutul benefic de vitamine. În plus, fructele şi legumele bogate în vitamina C trebuie să fie cât mai puţin preparate termic înainte de a fi consumate.

