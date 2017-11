Şefa Evidenţei Populaţiei Brăila a fost reangajată pe acelaşi post de pe care tocmai se pensionase. Cu tot cu pensie, va încasa lunar 15.000 de lei

Decizie revoltătoare la Brăila. După ce a ieşit la pensie în luna februarie, fostul director al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Brăila, Livia Damian, s-a întors pe funcţie, dat fiind că s-a înscris la concursul organizat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) la Bucureşti, pe care l-a şi câştigat.

Consiliul Judeţean Brăila, întrunit vineri, n-a avut altceva de făcut decât să valideze instalarea pe post a Liviei Damian, deşi discuţiile au fost furtunoase, fiind făcute numeroase acuzaţii de „aranjamente politice ale PSD”, dar şi legate de moralitatea unei astfel de situaţii.

Unul dintre consilierii judeţeni, Ovidiu Nechita (PNL), a răbufnit în plină şedinţă şi a afirmat că i-a spus preşedintelui CJ, Francisk Chiriac (PSD), încă din octombrie, că toate concursurile de la ANFP sunt aranjate pe linie politică.



„Vă reamintesc ce aţi făcut: la primul concurs, acum un an de zile, v-am spus că sunt patru persoane care vor fi numite în funcţii. Dumneavoastră aţi spus atunci că sunt maica Omida. Am venit şi v-am spus că va fi o naşă de baron local, tot pensionară, lucru care s-a întâmplat. V-am spus că vor fi numiţi doi directori la Direcţia Juridică, la cea Economică. Plus, cine va fi la Evidenţa Populaţiei. V-am spus şi acele persoane. S-a adeverit. Şi ce aţi făcut cu acele persoane acum în funcţie?! Aţi luat un director de la Direcţia Economică şi l-aţi pus în comisia de concurs de la Juridic. Apoi aţi luat directorul de la Juridic şi l-aţi pus în comisia de la Economic. Şi acum i-aţi luat pe cei doi şi i-aţi dus în comisia de concurs a doamnei de la Evidenţa Populaţiei. Vi se pare o întâmplare? Ţinând cont de faptul că au fost discuţii. Dumneavoastră ne sfidaţi pur şi simplu!”, a spus Nechita.

„Conform legii, în comisia de concurs, chiar făcută de ANFP, sunt cinci membri: doi din partea ANFP-ului şi trei din partea Consiliului Judeţean. Dumneavoastră aţi spus că a făcut ANFP-ul concursul, dar dumneavoastră aţi făcut propunerile pentru cei care au analizat candidaţii. Vi se pare normal ca aceste trei persoane care au fost vehiculate timp de un an de zile, să facă parte din comisiile de concurs. Se aleg ei între ei? Noi nu înţelegem!”, a mai adăugat consilierul judeţean.



În replică, preşedintele CJ l-a ironizat pe consilierul liberal („Dumneavoastră nu înţelegeţi niciodată nimic”) şi a insistat, susţinut şi de ceilalţi consilieri ai PSD, că totul este perfect legal. „Eu vă aduc aminte că aceste concursuri au fost făcute la Bucureşti. Care este problema dumneavoastră? Au fost concursuri, nu numiri! Dumneavoastră vorbiţi acum de moralitate, că de ce nu am contestat, de ce nu am făcut nu ştiu ce lucruri? Nu ştiu pe unde sunteţi dumneavoastră cu mintea”, a continuat Chiriac.

În final, preşedintele CJ a supus aprobării proiectul (doar 27 de consilieri au fost prezenţi la vot, cinci nefiind de faţă), care a fost aprobat cu 24 voturi „pentru” şi trei abţineri. Însă votul nu a stopat scandalul, interpelările şi contrele continuând. printre altele, consilierii opoziţiei au insistat să afle ce pensie încasează fosta şefă a Evidenţei Populaţiei, proaspăt reangajată pe post, iar aceasta, prezentă la şedinţă, chiar a răspuns.



„Nu mi se pare firesc să rămână un semn de întrebare vizavi de mine. Am ieşit la pensie conform legii, în cadrul Ministerului de Interne. Nu am făcut cerere să ies anticipat. Am ieşit conform legii. Nu am avut sporuri şi se ştie acest lucru, fiind personal detaşat. Iar pensia mea, după 32 de ani de Minister de Interne, este de 6.000 lei. O să vedeţi asta inclusiv pe declaraţia de avere. Şi tocmai de aceea îmi doresc să continui. Consider că încă mai pot să lucrez acolo unde am lucrat o viaţă şi am învăţat pentru acest lucru”, a declarat Livia Damian.

„Apreciez sinceritatea dumneavoastră. Dar să ştiţi că un medic chirurg, după 44 ani de activitate primeşte 1.800 lei pensie!”, i-a replicat consiliera Simona Drăghincescu, în vociferările de dezaprobare ale majorităţii PSD.

Trebuie spus că Livia Damian, cu ultimul grad, înainte de pensionare, de comisar şef în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, a ocupat funcţia de director executiv în cadrul Serviciului de Evidenţă a Persoanelor încă din 2005.

Numirea acesteia s-a făcut tot printr-o hotărâre de CJ, de la finalul anului 2004, intrând în vigoare de la 1 februarie 2005. În acelaşi an, poliţiştii şi personalul contractual din cadrul biroului Evidenţa Populaţiei, din Serviciul Judeţean de Evidenţă Informatizată a Persoanei au fost detaşaţi, respectiv transferaţi, în interes de serviciu, la Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Brăila.

Livia Damian s-a pensionat în februarie 2017, iar locul i-a fost atunci preluat temporar de Ionel Cioran, consilier juridic în cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă. Va reveni pe funcţie începând cu data de 15 noiembrie, iar pe perioada contractului de muncă va încasa atât pensia de 6.000 de lei, cât şi leafa de şef al instituţiei care, potrivit noilor reglementări, poate ajunge la 9.000 de lei pe lună. Deci, cu totul, circa 15.000 lei lunar.