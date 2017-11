Învăţătoare condamnată pentru purtare abuzivă după ce a jignit doi elevi problemă. „Decât să mă uit la ei, mai bine mă uit la un rahat! Uite, râde animalul!“

Luminiţa Gheorghe, care lucrează în învăţământ de 30 de ani şi activează în prezent la Colegiul ”Ana Aslan” din Brăila, a fost condamnată de Judecătoria Brăila la opt luni de închisoare, cu amânarea executării pedepsei, pentru purtare abuzivă.

Învăţătoarea a ajuns în atenţia anchetatorilor şi Inspectoratului Şcolar Brăila după ce părintele unei fetiţe de la clasa unde aceasta învaţă i-a pus acesteia un reportofon în ghiozdan, în condiţiile în care copilul i s-a plâns că dascălul le vorbeşte foarte urât.

Înregistrarea a ajuns ulterior pe youtube, stârnând vii reacţii în rândul părinţilor care au copiii la clasa Luminiţei Gheorghe. O parte i-au luat apărarea, susţinând că cei doi elevi reprezintă o problemă serioasă pentru ceilalţi copii, deoarece făceau gălăgie şi aveau un comportament neadecvat, însă ceilalţi părinţi susţin că asta nu justifică jignirile şi ameninţările aduse acestora.

“Măi băieţel, dacă nu te ia mama dracului (…) Păi dacă vrei să te calc în picioare, te calc! Să-ţi fie şi de mine frică! (…) Faptul că ăştia, tot timpul, tot timpul fac câte ceva şi ţipă lumea la ei... Păi, dacă vreţi să mă credeţi, singurul lucru care mă determină să nu-i bat să-i găsească nebuneala, este faptul că îmi pierd serviciul! (…) Deci am momente când stau şi mă gândesc că, decât să mă uit la ei, mai bine mă uit la un rahat! Şi-l admir p-ăla! Decât să mă uit la aceşti doi indivizi, de care m-am săturat până peste cap! … Mi-e silă!... Mi-e silă! (…) Am ajuns ca doi draci, că nu sunt oameni, ca doi draci să dea peste cap o clasă întreagă! (…) Uite, râde animalul!... Animalul râde! Pentru că nu înţelege ce i se spune, creierul lui are o problemă”, sunt câteva din apelativele adresate celor doi elevi de clasa I de învăţătoare.

”Avea la dispoziţie pârghii pentru a stopa comportamentul nepotrivit al elevilor”

În urma scandalului declanşat, Comisia de disciplină a Colegiului Naţional “Ana Aslan” din Brăila a efectuat o anchetă, în urma căreia a concluzionat că, prin jignirile adresate celor doi elevi, învăţătoarea Luminiţa Gheorghe a încălcat regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar, precum şi codul de etică al profesorului. Pentru aceste abateri, dascălul a fost sancţionat cu diminuarea salariului de bază cu 10%, pe o perioadă de 3 luni. În paralel, Parchetul a trimis-o în judecată pe Luminiţa Gheorghe pentru purtare abuzivă.

“Este adevărat că persoanele vătămate (cei doi elevi problemă-n.r.), în repetate rânduri, au creat probleme de comportament la clasă, însă acest fapt nu constituie circumstanţe atenuante pentru fapta de purtare abuzivă comisă de inculpată, care, în relaţia cu aceştia şi în interesul minorilor, trebuia să-şi pună în valoare pregătirea profesională şi calităţile de instructor de educaţie (inculpata avea la dispoziţie suficiente pârghii pentru a stopa comportamentul nepotrivit al elevilor, prevăzute în regulamentele şcolare)”, a precizat procurorul de caz în rechizitoriu.

Pe 7 noiembrie, Judecătoria Brăila a condamnat-o pe Luminiţa Gheorghe la 8 luni de închisoare, executarea pedepsei fiind amânată de instanţă. Decizia instanţei nu este definitivă, fiind deja atacată cu apel de învăţătoare.