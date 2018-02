Ninsoarea continuă să dea bătăi de cap în nordul Moldovei. Maşini răsturnate, sute de familii fără curent electric şi copaci rupţi

La Botoşani iarna continuă să dea bătăi de cap populaţiei şi autorităţilor. Ninge fără oprire de joi după-amiază iar accidentele rutiere se înmulţesc de la o oră la alta.

Totodată sute de familii au rămas fără curent electric iar copacii care se prăbuşesc din cauza vântului şi a zăpezii reprezintă un pericol constant. Drumurile naţionale nu sunt blocate de zăpadă dar autorităţile recomandă atenţie sporită.

Accidente la foc continuu

De joi după-amiază, când a început ninsoare la Botoşani, pe drumurile judeţului au avut loc numeroase evenimente rutiere. Pe lângă cele 5 accidente grave înregistrate până în prezent, zeci de şoferi au ieşit cu maşinile în decor, după ce au derapat pe carosabil. Principala cauză este şi neadaptarea vitezei la condiţiile de drum. Sau, mai pe scurt, şoferii circulă cu o viteză prea mare în condiţiile în care şoselele sunt parţial acoperite cu zăpadă iar ninsoarea împiedică vizibilitatea. Pentru degajarea şoselelor, drumarii lucrează la foc continuu.

Ninsoare a rupt cablurile de înaltă tensiune FOTO botosanenul.ro

” Avem 37 de utilaje scoase la intervenţie plus am mai cerut la prestator o suplimentare. Este o problemă atunci când rămâne un centimetru de zăpadă sub lama utilajelor, care nu poate fi curăţat de acestea. Acel strat îngheaţă şi cei care nu au cauciucuri de iarnă derapează”, spune Viorel Zacreţchi, director Secţia Drumuri Naţionale Botoşani. Mai mult decât atât astăzi, un autotractor cu semiremorcă venit din Republica Moldova s-a răsturnat în localitatea Copălău. Drumarii susţin că autocamionul nu era echipat corespunzător pentru iarnă.

Sute de familii fără curent electric

Totodată din cauza vântului puternic dar şi ninsorii abundente, în municipiul Botoşani s-au prăbuşit mai mulţi arbori. Copacii au căzut fie pe trotuare, fie pe autoturisme sau garaje. Pentru a îndepărta trunchiurile prăvălite sau pentru a preveni alte pericole, a fost solicitată Garda de Intervenţie din cadrul ISU Botoşani.

Au fost şi cazuri de maşini răsturnate FOTO botosanenaul.ro

Totodată peste 700 de case din judeţul Botoşani au rămas, vineri, fără curent electric. Mai precis este vorba despre 520 de case din Cătămărăşti Deal şi peste 200 din localitatea Truşeşti. De altfel în municipiul Botoşani, tramvaiele au rămas blocate după ce reţeau electrică aferentă a cedat din cauza ninsorii.

