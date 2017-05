Cum a ajuns Traian „babyface” din inima Ardealului să se bată cu cei mai importanţi luptători din Alaska

Traian Rus are 24 de ani şi de la vârsta de 5 ani locuieşte în sălbatica Alaska. Tatăl tânărului, căruia i-a şi împrumutat numele neaoş românesc, a ajuns în SUA în 1984, după ce a fugit de regimul comunist care domea peste România.

În 1992, i s-a alăturat şi soţia, care un an mai târziu i-a dăruit primul copil. Traian s-a născut peste Ocean, însă a locuit câţiva ani şi în România, în comuna bistriţeană Parva. A părăsit-o pe când avea 5 ani, când s-a stabilit cu familia în Alaska.

Părinţii săi au locuit în New York, Philadelphia, Florida, Georgia, Seattle şi California, stabilindu-se în cele din urmă în Alaska. Limba română nu lipseşte din casa familiei Rus, aceştia comunicând atât în engleză, cât şi în română cu cei doi copii ai lor.

„Tata şi-a dorit să locuiască într-un loc în care să facă bani şi unde să poată merge la pescuit, iar Alaska este cel mai potrivit loc din lume unde poţi să pescuieşti şi să vânezi. Şi eu ador Alaska, îmi place să pescuiesc păstrăvi tot timpul anului, iar acest loc îţi permite asta”, povesteşte Traian Rus.

Una din marile pasiuni ale bistriţeanului este pescuitul, iar zona în care locuieşte îi permite asta în orice perioadă a anului (FOTO: Arhivă Personală)





Jumătate de zi construieşte acoperişuri, jumătate de zi se antrenează

Deşi are doar 25 de ani, de aproape 10, Traian Jr. lucrează alături de tatăl său la acoperişuri. Jumătate de zi petrece cocoţat pe clădiri, iar aproape 5 ore în sala de antrenament.

Acesta deja a participat la cele mai importante competiţii de MMA din Alaska şi speră ca în cel mult doi ani să ajungă în UFC (Ultimate Fighting Championship), cea mai mare companie de arte marţiale mixte din lume, care găzduieşte cei mai buni luptători din lume. Tânărul spune că face aceste sacrificii pentru a-i asigura o viaţă bună băieţelului său de doar 6 luni.

„Am început să mă pregătesc încă de când aveam 17 ani. Am început să mă uit la box încă de când m-am mutat în America. O dată am mers la un meci aici în Anchorage Alaska, în care lupta un prieten de-al tatălui meu. După ce a câştigat lupta mi-a propus să merg să mă antrenez cu el şi am început trei zile mai târziu, în aprilie 2010”, rememorează românul.

Prima sa luptă a avut loc pe când avea 19 ani, a câştigat-o prin knockout în primele 20 de secunde. Cea de-a doua luptă a câştigat-o în 40 de secunde, în prima rundă. Bistriţeanul a ajuns în primii zece luptători din Alaska la categoria sa.

Traian se antrenează 6 zile din 7, între 3 şi 5 ore pe zi. Antrenamentul său constă în înot sau ridicări de greutăţi dimineaţa, iar seara muay thai, jiu-jitsu şi MMA.

Cât despre România, deşi a vizitat-o doar de două ori de când a plecat, Traian tânjeşte şi acum după gratarele făcute în curte şi mâncare proaspătă.

„Îmi e dor de familia din România. Ador mâncarea şi carnea proaspătă pregătită în curte, pe grătar. Iubesc România, la un moment dat cred că mă voi întoarce acolo, la pensionare”, spune bistriţeanul.





Chiţa Rus, mama sportivului încearcă să menţină atmosfera românească inclusiv în bucătărie, gătindu-le celor doi copii ai săi preparate tradiţionale.





„În casă fac mâncarea preferată a copiilor, mai ales a lui Traian, căruia îi plac foarte mult sarmalele, şniţelele, chiftelele, micii şi cornuleţele cu nucă. Deşi suntem departe de Parva, nu ne-am uitat obiceiurile şi tradiţiile. Sunt mândră că sunt părveancă şi oriunde aş fi nu mi-e ruşine să spun de unde mă trag”, mărturiseşte femeia, care este managerul unei firme din Alaska, de mai bine de 17 ani.



Vă mai recomandăm: