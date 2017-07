Omul căruia nimeni nu-i mai dădea şanse să meargă din nou. Cum a reuşit să se ridice din scaunul cu rotile după zece ani

În urmă cu aproape 10 ani, Ionuţ Bereş, un tânăr de nici 18 ani, suferea un accident de muncă în urmă căruia viaţa lui părea pecetluită. Urma să rămână paralizat, în pat, pentru tot restul vieţii lui. Lucrând la pădure, un copac a căzut şi s-a rostogolit peste el, producându-i fracturi grave. Medicii au pus un diagnostic crunt, care urma să-l ţintuiască la pat pentru tot restul vieţii: paraplegie flască.



„A fost o fracţiune de secundă. Treceam pe lângă copac, a căzut şi m-a prins. S-a rostogolit peste mine. În urma accidentului am avut o fractură de coloană cu secţiune medulară parţială, 50%. În urma acelei fracturi mi-au rămas nişte firicele de sânge şi bucăţele de oase pe canalul medular. Am fost operat la Suceava, apoi la Târgu Mureş, unde au mai încercat să elimine bucăţelele de oase şi firicele de sânge”, povesteşte el acum.

Posibilitatea de a sta în şezut, prima „realizare”

Primele luni a stat doar întins pe spate, iar apoi, încet, încet, a învăţat să stea în şezut, pentru a putea folosi un scaun cu rotile. În timp, însă, au fost mai multe operaţii şi multe proceduri de recuperare. Astăzi, după aproape 10 ani, se află la terapie la Hunedoara, unde învaţă să meargă cu un cadru. Drumul până aici, însă, nu a fost deloc uşor.



„De fapt am pornit de la nicio şansă de a mai merge. La diagnosticul dat de medici, nu se mai gândea nimeni că mă voi mai mişca vreodată. Din 2009 am început terapiile, să învăţ să stau în şezut. Primele şase luni am stat doar întins, mama mă întorcea în pat cu cearşaful. Apoi, după un an şi jumătate, am reuşit să stau în şezut”, mai povesteşte el, ca şi despre o reuşită.



La început, doar rezemat pe pernă, pentru că nu avea echilibru, dar apoi, puţin câte puţin, după trei ani a reuşit să atingă un nou scop, respectiv să stea în scaunul cu rotile. „În timp ce stăteam întins în pat, înainte să pot sta în şezut, mă gândeam doar că mi-aş dori să pot să mişc piciorul şi atunci am observat o mică mişcare. Dar foarte puţin. Doar eu am văzut-o şi atunci am început o luptă cu mine, personală. Am vrut să cred că voi putea, chiar dacă medicii spuneau că nu mai am nicio şansă. Am luat de bună impresia aia că piciorul meu s-a mişcat şi că pot şi vreau să merg. Încă mai am speranţa că voi merge într-o zi”, povesteşte Ionuţ.

Operaţie revoluţionară în Austria

Anul trecut, în luna noiembrie, el a suferit o intervenţie în Austria, în urma căreia au crescut foarte mult şansele lui de a merge din nou. Intervenţia a fost una revoluţionară şi se pare că are efect. „Procedura este o noutate în domeniul medical, este aşa-numitul procedeu de autotransplant de celule stem, realizat de medicul care a patentat această metodă. Adică se recoltează din coroana iliacă (osul de la bazin) măduvă şi printr-un procedeu patentat de medicul respectiv, din măduvă se separă celulele stem şi se reinjectează în coloana vertebrală, în trei locuri”, a explicat Vasile Vlaşin, din cadrul Asociaţiei Părinţi Salvatori.



El a mai arătat că acest tip de operaţie nu se face decât în Austria şi pentru asta, clinica este căutată de pacienţi din toată lumea. „Procedura acesta se poate face doar de două ori în viaţă, însă la Ionuţ am văzut nişte progrese imense în urma acestei intervenţii”, mai explică Vasile Vlaşin.

Problema este că Ionuţ trebuie să facă terapii constant, respectiv excerciţii, kinetoterapie şi alte proceduri complexe, iar toate acestea costă. În plus, el are nevoie de o a doua intervenţie în Austria, pentru care are nevoie de bani. „Începe să se mişte foarte bine se vede că a avut un efect transplantul de celule stem. Însă cel puţin două săptămâni pe lună, el trebuie să fie la terapie la Alba Iulia, Hunedoara, sau Buziaş. De asemenea, până în noiembrie, când se împlineşte un an de la primul transplant avem nevoie de bani pentru că e nevoie de al doilea transplant, pentru maximizarea efectului. Vrem să obţinem maximum cât se poate obţine. Nu ştim dacă va fi recuperarea 100%, dar noi sperăm”, mai arată Vasile Vlaşin.

Pentru Ionuţ Bereş, care acum se află la terapie la Hunedoara, sunt necesari lunar circa 3.000 de lei, iar până în noiembrie trebuie să se strângă 12.000 de euro, pentru cea de-a doua intervenţie chirurgicală în Austria.

Orice donaţie este binevenită şi se poate face prin virament sau depunere directă la orice agenţie CEC Bank, în conturile:

RO43 CECE MM 2530 RON 0680 875 - cont în RON

RO90 CECE MM 25 C1 EUR 0680 876 - cont în EUR - cod BIC (Swift) CECEROBU sau CECEROBUXXX

Titular cont: Asociaţia pentru Educaţie şi Caritate - Cod Fiscal 9373178 Pentru depunere la ghişeul CEC Bank e suficient să spuneţi Codul Fiscal 9373178

Cu menţiunea, la explicaţia plăţii sau depunerii: „BERES”



