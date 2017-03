Cristian Anghel este noul preşedinte al PER Maramureş

Preşedintele PER filiala Maramureş a demisionat, joi, din funcţie, conducerea filialei fiind preluată de Cristian Anghel. Acesta a fost secretarul general până acum, funcţie ce a fost preluată acum de către Ioan Buda. ”Azi am decis să-mi înaintez demisia din această funcţie de preşedinte, dat fiind conflictul de interese dintre funcţia de preşedinte al partidului şi aceea de manager, fie şi interimar, la un spital. Am decis că începând cu astăzi (ieri, n.r.), transferul atribuţiilor se face către Cristian Anghel, cel care va deţine intermatul la filiala Marmureş, până se va organiza Conferinţa Judeţeană de alegeri ce va avea loc pe 22 aprilie. Secretar general devine Ioan Buda”, a declarat Mircea Ciocan.



Acesta a preluat funcţia de manager interimar al Spitalului de Boli Infecţioase şi Psihiatrie din Baia Mare în urmă cu aproximativ o lună, după ce unitatea medicală a fost timp de aproape două săptămâni fără manager.

Ciocan a demisionat şi din funcţia de consilier judeţean, aceasta urmând a fi ocupată de către Ioan Buda. ”Voi contribui aşa cum ştiu eu la dezvoltarea gândirii şi ideologiei ecologiste în Maramureş. În Consilul Judeţean am demarat acel concept de creare a unui serviciu în cadrul aparatului propriu al Consilui Judeţean Maramureş care să vizeze organizarea serviciului medical, dar şi gândirea unor servicii sociale care să fie furnizate la nivelul tuturor UAT-urilor din judeţ”, a mai precizat Mircea Ciocan.

Cristian Anghel a reunţat la funcţia de manager al spitalului din Cavnic, pentru a rămâne în cea de consilier judeţean şi pentru a putea avea funcţie de conducere în cadrul partidului. ”Ca principiu, unul din motivele pentru care am renunţat la calitata de manager al spitalului din Cavnic a fost şi acesta, şi anume că legea sănătăţii prevede că – e devărat, nu pentru situaţii de interimariat, şi aici existau interpretări pe care le puteam exploata chiar în favoarea noastră, dar am zis să nu creăm discuţii - calitatea de manager cu cea de conducere în cadrul unei formaţiuni politice sunt incompatibile”, a precizat el.

Ioan Buda a fost consilier local la Băiuţ timp de 15 ani, iar anul trecut a coordonat campania electorală în filiala Satu Mare.