Cât de simplu se pregătesc fructele de mare

Fructele de mare sunt, fără doar şi poate, un deliciu. Chiar dacă preţul este un pic cam mare, cel puţin din când în când ne putem permite câte o mică „escapadă” din rutina culinară. Astfel, o porţie de fructe de mare la tigaie poate impresiona familia ori eventualii oaspeţi. „Nu sunt o mare amatoare, dar este formula în care m-am salvat de câteva ori când am avut musafiri neaşteptaţi, pentru că se pregătesc foarte repede“, spune Ana Stan, o băimăreancă de 42 de ani. „Băieţii mei erau încântaţi când erau mici, de câte ori pregăteam creveţi, aceşta erau preferaţii lor, doar că, fiind cam scumpi, nu le pregăteam foarte des“, continuă ea.

Băimăreanca spune că foloseşte mai multe variante de reţete, în funcţie de ce fructe de mare are. „Dacă am un cocktail de fructe de mare, de obicei îl trag la tigaie. Dacă prepar doar creveţi, de exemplu, îmi plac în sos de unt cu usturoi“, mai spune ea. Cele mai utilizate sunt creveţii, stridiile, scoicile, caracatiţa etc.

Pentru un amestec de fructe de mare avem neoie de:

- Două-trei linguri de ulei de măsline

- 300-400 g fructe de mare

- 1-2 căţei de usturoi

- 50 ml vin alb

- Sare, piper, pătrunjel, după gust.

Fructele de mare se spală sub jet de apă puternic, după ce au fost decongelate. Avantajul este că se dezgheaţă repede, aşa că pot fi preparate imediat. După ce au fost spălate, se pun în tigaie în uleiul încins, în care a început să se călească deja usturoiul zdrobit. Se lasă câteva minute, apoi se adaugă vinul alb. Se condimentează şi se mai lasă două-trei minute, după care poate fi servit alături de o garnitură de paste ori ce ne permite imaginaţia să folosim.

Reţeta de creveţi este şi mai simplă de preparat şi are un gust absolut delicios. „Creveţii ne plac cel mai mult şi sunt şi cel mai simplu de preparat. Am nevoie doar de puţin unt, o mână bună de creveţi, puţin usturoi, lămâie şi puţină sare“, mai spune Ana Stan.

Creveţii trebuie să fie decorticaţi, spălaţi, dar codiţele pot fi păstrate pentru aspect. „E important să curăţăm acel nervur negru de pe mijlocul crevetelui”, mai spune băimăreanca. Apoi se pun la prăjit în tigaia în care am pus deja untul la topit. „Creveţii se lasă doar câteva minute, nu mai mult de 4-5, pentru că se întâresc şi devin parcă de cauciuc“, mai explică băimăreanca.

Se condimentează şi, imediat ce s-au călit şi au căpătat nunaţa rozalie, se pot scoate pe o farfurie şi se stoarcea zeama de la o jumătate de lămâie (după gust, poate fi mai multă sau mai puţină). Sosul de unt se poate turna peste ei, pentru aspect.

Şi midiile pot fi preparate la fel ca şi cocktailul de fructe de mare, cu puţin vin alb şi călite câteva minute în unt. Pe deasupra se ornează cu pătrunjel verde.