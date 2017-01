Fostul deputat Mihai Banu a clacat în arest: „Mita de 80 de mii de euro am inventat-o la sugestia anchetatorilor DNA“

Mihai Banu a afirmat în faţa judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie din Capitală că denunţul făcut în vara lui 2015, în zilele de detenţie, la adresa lui Gabriel Berca, a fost scris la sugestia anchetatorilor DNA Bacău. Dealtfel, el şi-a retractat denunţul făcut la DNA şi în declaraţia dată la Curtea de Apel Bacău, unde a primit o condamnare cu executare atât el, cât şi fostul ministru de Interne, Gabriel Berca, soluţia judecătorului neţinând cont de declaraţiile martorilor şi de lipsa probelor de la dosar.

Banu a ajuns în arest pe 9 iulie 2015, după denunţul făcut de controversatul afacerist Viorel Rusu, care a afirmat în câteva rânduri că i-ar fi dat deputatului bani, în perioada 2010-2012, fără să poată preciza locul şi momentul în care ar fi făcut plata eşalonată a sumei 270 de mii de euro, pentru ca parlamentarii băcăuani să-şi exercite influenţa pentru plata lucrărilor la Şcoala Ardeoani.

În acelaşi dosar a fost inculpat şi trimis în judecată şi fiul deputatului băcăuan, pentru complicitate la trafic de influenţă. „Referitor la declaraţia data la parchet pe data de 17 iulie 2015, arăt ca la momentul la care am fost adus din arest sa dau acea declaraţie eram deja în stare de detenţie de 8 zile, acasa la mine se făcuse o percheziţie şi, atât cu prilejul percheziţiei, cât şi inainte de a da aceasta declaraţie, mi s-a sugerat de către anchetatori ca voi plăti daca nu dau declaraţii adecvate pentru faptele pe care le-a comis Berca. Cand am fost chemat sa dau declaratia pe un monitor mi-a fost aratata o declaratie de presa a dlui Berca Gabriel, in care dadea de inteles ca daca m-am incurcat cu unul ca Rusu Viorel sa platesc.



Ca urmare a acestei declaratii, cat si a celor afirmate de anchetatori am avut senzatia ca Berca ma denigreaza si aflandu-ma intr-o stare psihica delicata determinata de zilele de detentie si de faptul ca eram bolnav de diabet si nu primisem medicamentatia recomandata, am dat o declaratie in care am afirmat ca am primit suma de 80 mii euro, pe care i-am inmanat-o lui Berca Gabriel. Aceasta declaratie nu corespundea niciun fel denunturilor facute de Rusu Viorel si nici realitatii.

Reintors la locul de detentie mi-am dat seama de greseala pe care am facut-o, motiv pentru care am solicitat organelor de ancheta, prin avocat, sa particip la o confruntare cu denuntatorul Rusu Viorel. Pe 12 august aparatorul mi-a adus la cunostinta ca mi-a fost respinsa cererea formulata de realizare a confruntarii. Arat ca aceasta suma de 80 mii euro pe care mi-ar fi dat-o Rusu, am inventat-o ca sa dau acea declaratie inciminatoare pentru Berca cu speranta ca voi obtine o punere in libertate. Si din discutiile pe care le-am avut cu aparatorul meu inainte de a da aceasta declaratie din 17 iulie, am ajuns la concluzia ca probabil se dorea sa formulez un denunt impotriva lui Berca pentru ca tinta acestui dosar era Berca, motiv pentru care am facut aceasta greseala sa declar ceva ce nu corespundea adevarului. Si avocatul a fost de aceeasi parere cu mine.



Mentionez ca am stat 30 zile in Arestul politiei, iar dupa aceea am ajuns in penitenciar. Acolo era detinut si Berca Gabriel si am purtat cu acesta o discutie in care mi-am aratat regretul pentru fapta pe care am facut-o si anume ca am declarat lucruri neadevarate in fata organelor de urmarire penala“, a declarat Mihai Banu în faţa magistraţilor ICCJ, citat şi de Lumea Justiţiei.



Şcoala de la Ardeoani, o investiţie făcută în afara legii. Curtea de Conturi: Alocarea banilor făcută de Guvernul Ponta este ilegală



Lucrările la Şcoala nr 1 din Ardeoani, dar şi decontarea sumelor către firma Conextrust, care aparţine controversatului om de afaceri Viorel Rusu, au fost în afara legii. Chiar dacă nu avea capitol bugetar primarul Victor Diaconu (PDL) decide la sfârşitul lui 2009 să facă o licitaţie pentru construirea Şcolii nr 1 din Ardeoani. În scurt timp, pe 4 ianuarie 2010, este publicat şi anunţul de atribuire, de unde rezultă că nu au existat contestaţii. Firma Conextrust a lui Viorel Rusu trebuia să facă şcoala pentru suma de 5.727 milioane de lei. În acest moment Gabriel Berca şi Mihai Banu nu erau membri PDL iar în organizaţia PNL erau în disgraţie. Abia în luna mai cei doi ajung în fruntea Organizaţiei Judeţene PDL Bacău. Şcoala din Ardeoani a fost finalizată în toamnă de firma lui Viorel Rusu chiar dacă Primăria nu-i făcuse plăţile.

Mihai Banu şi Gabriel Berca îşi încheie mandatul de parlamentar la sfârşitul lui 2012, moment la care nu se achitaseră lucrările pentru Şcoala Ardeoani. Ba mai mult, comuna fusese băgată în insolvenţă, pentru sumele neachitate, de afaceristul Rusu. Banii, peste un milion de euro, pentru lucrări au fost plătiţi la sfârşitul lui 2014, pe filieră PSD, în timpul Guvernului Ponta, prin HG 1169. Comuna Ardeoani a primit 5.180 de milioane, cu care a stins datoriaa faţă de Conextrust.

Curtea de Conturi constată, în timpul unui control făcut în aprilie 2015, că Guvernul Ponta a achitat ilegal, în baza HG 1169, lucrările de la Şcoala 1 din Ardeoani. Deoarece prejudiciul a fost mai mare de 1 milion de euro, cazul a fost transmis în atenţia DNA. În scurt timp, pe 22 iunie 2015, afaceristul Viorel Rusu formulează un denunţ la DNA Bacău şi reuşeşte să-l înregistreze pe Mihai Banu, cu acordul anchetatorilor.

Din interceptarea făcută, pentru reconstituirea sistuaţiei, nu rezultă cu claritate sumele datorate de fostul deputat şi nici dacă vreun leu ar fi ajuns la Gabriel Berca.

Dealtfel, odată cu declaraţia-denunţ făcută de Mihai Banu la ICCJ, pe 27 ianuarie, în dosarul Berca- Banu mai rămâne doar denunţul lui Viorel Rusu, care însă nu este întărit de nicio interceptare, de nicio altă probă faptică sau declaraţie de martor. La procesul de la Curtea de Apel Bacău, milionarul băcăuan Viorel Rusu nu şi-a putut aduce aminte numele hotelului din Bucureşti unde le-ar fi dat bani parlamentarilor băcăuani.