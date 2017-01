Copilul de 10 ani dat în judecată pentru datoriile tatălui mort. Îi cer bani o procuroare şi o judecătoare din Bacău

Un băieţel de 10 ani, pe nume Mihai Antoci, are calitatea de pârât în două procese, care i-au fost intentate de doi magistraţi din Bacău. Procurorul Gina Măgirescu, de la Inspecţia Judiciară, solicită de la copil 1.000 de euro şi 2.800 de lei, iar judecătorul Smaranda Maftei, de la Tribunalul Bacău, îi cere 17.500 de lei.



Copilul este singurul urmaş legal al tatălui său, Gabriel Antoci, un antrenor de fitness din Bacău, care a murit pe 23 aprilie 2016, la vârsta de 34 de ani, diagnosticat cu leucemie. După dezbaterea succesiunii, băiatul de 10 ani a moştenit de la tatăl său o maşină veche, marca Audi, un apartament, dar şi datorii consistente. Numai amenzile şi taxele neplătite totalizează 21.353 de lei. „Viaţa mea s-a schimbat foarte multe de la decesul lui Gabriel. Sunt dată în judecată în aceste procese de doi magistraţi, dar am fost sunată şi de alte persoane, care au spus că tatăl copilului meu, cu care am avut o relaţie, care s-a încheiat de mult, le datorează bani. Nu am crezut că este posibil ca un om să lase atât de multe probleme şi treburi nerezolvate. Încerc să le rezolv pe toate şi să nu pierd apartamentul care va fi al lui Mihai“, a spus Marina Sighinaş, pentru ziarul Adevărul.

În plus, pe lângă cele două magistrate care revendică oficial sume consistente, mama copilului spune că a mai contactată de încă trei femei, care susţin că Gabriel Antoci le datora bani.

Mama băiatului, Marina Sighinaş (35 de ani), apare de asemenea ca parte în procese, dar doar ca reprezentant legal. Femeia a avut o relaţie neoficializată cu antrenorul de fitness, care s-a sfârşit la scurt timp după naşterea copilului, iar cei doi adulţi se mai întâlneau doar sporadic, în interesul băiatului. „Gabriel, ca antrenor de aerobic, era apreciat, mai ales de doamne. Se învârtea în lumea bună a Bacăului, îi plăcea să poarte numai haine de firmă, câştiga mult, dar şi cheltuia mult“, afirmă Marina Sighinaş, care spune că va lupta cu toate mijloacele pentru a stinge datoriile şi pentru a salva moştenirea copilului.



Recent, pe 19 ianuarie, magistraţii Judecătoriei Bacău i-au dat dreptate procurorului Gina Măgirescu, căreia i-au admis integral acţiunea şi au dispus ca Mihai Antoci şi mama acestuia să-i plătească datoria antrenorului, de 2.800 de lei şi 1.000 de euro, dar şi cheluieli de judecată. „Datoriile sunt reale, dosarul este clar. Mi s-a admis acţiunea. Mesajele dovedesc că Gabriel Antoci, care avea o sală de aerobic în centrul oraşului, îşi recunoştea datoria, dar nu a mai apucat să o plătească, din cauza bolii şi a decesului survenit anul trecut“, afirmă avocatul Liviu Ghioc, care îi reprezintă pe cei doi magistraţi.







Mama copilului spune că va face apel la decizia Judecătoriei, susţinând că probele aduse de procuroare nu sunt concludente. Potrivit mesajelor depuse la dosar, între procurorul Gina Măgirescu şi antrenorul de fitness s-au purtat discuţii de mai multe ori referitoare la datorie. Magistratul i-a cerut banii chiar şi când acesta era pe patul de spital. Procurorul susţine că i-a împrumutat 16.800 de lei şi 1.000 de euro, din care a primit, până în ziua morţii acestuia, 14.000 de lei.

„Nu se poate proba că discuţiile s-au purtat de pe telefonul Ginei Măgirescu. Într-adevăr, numărul care apare în hârtiile în care sunt copiate mesajele îi aparţine lui Gabriel. Apoi, Marina nu ştie de apelativul „teror“, aşa cum îl numea doamna procuror şi nu ştim nici dacă reclamanta mai este numită Ginel printre procurori. Ceea ce s-a depus la dosar nu ar trebui considerate înscrisuri iar admiterea probei cu martori mi se pare deplasată“, afirmă Tibi Ioniţă, care îl reprezintă pe Mihai Antoci şi Marina Sighinaş.

Martorul chemat de procuror în instanţă, care a depus mărturie, a fost ultima iubită a lui Gabriel Antoci, fapt care rezultă şi din declaraţii. „Mi se pare cinic, ca fostă iubită a celui decedat, să nu ţii cu el şi să spui că ştiai de datorie. Aşa de mult l-a iubit încât a declarat împotriva lui şi a intereselor lui, până la urmă vorbim de un copil de 10 ani, de viitorul lui. Dar, sunt oameni care nu ştiu să mai şi piardă în viaţă“, mai declară Tibi Ioniţă.

Potrivit mesajelor depuse la dosar, între procurorul Gina Măgirescu şi antrenorul de fitness s-au purtat discuţii de mai multe ori referitoare la datorie. Magistratul i-a cerut banii chiar şi când acesta era in spital. Pe 13 aprilie 2016, cu 10 zile înaintea decesului, de ziua lui de naştere, Gabriel Antoci se afla pe patul spitalului la Iaşi, unde tocmai ieşise de la terapie intensivă. La ora 21.54 are loc următoarea discuţie: „Abia am ieşit de pe ATI...Dumnezeu mi-e martor că încerc să fac rost de bani şi nu reuşesc nimic...mai am transplantul şi după o să-mi revin...azi a fost ziua mea şi am petrecut-o cu perfuzii şi mii de pofte. Îmi pare rău că te-am băgat în situaţia asta, nu ştiu ce să fac. Mai stau încă două săptămâni la Iaşi“. La ora 22.09, Gina Măgirescu îi răspunde: „Azi a fost ziua ta? Off, Teror! La mulţi ani şi să ai multă sănătate în cale. Să sperăm că vor veni şi zile mai bune. Dacă vii acasă, poate reuşeşti atunci“, scrie, într-un mesaj, Gina Măgirescu.

A returnat 49 000 de lei judecătoarei Smaranda Maftei

Lui Mihai Antoci îi cere bani şi judecătoarea Smaranda Maftei, prietenă cu procuroarea Gina Măgirescu dar şi cu ultima iubită a antrenorului de aerobic, pe care le cheamă ca martori în instanţă. Magistratul afirmă că s-a împrumutat la Banca Transilvania cu 76500 de lei pentru a-l ajuta Gabriel Antoci să-şi plătească integral apartamentul. Suma este menţionată pe o zdelcă scrisă de antrenor în iunie, dar în luna septembrie, în faţa notarului este menţionată doar suma de 49 de mii de lei, bani pe care judecătorul Smaranda Maftei i-a primit de la Marina Sighinaş, după moartea lui Gabriel.

Judecătoarea afirmă că din ceilalţi 27500 de lei a primit 10 mii, urmând ca datornicul să-i plătească restul sumei, fapt care nu s-a mai produs odată cu îmbolnăvirea acestuia. „Deşi iniţial m-a asigurat că va achita toate datoriile moştenirii, Sighinaş Marina şi-a schimbat poziţia invocând interesul minorului“, afirmă Smaranda Maftei în cererea de chemare în judecată.