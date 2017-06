Mii de persoane sunt aşteptate la Festivalul Părădăicilor de la Macea

Evenimentul a fost prezentat într-o conferinţă de presă, de Doru Sinaci, directorul Centrului Cultural Judeţean Arad, Cristina Nistor, preşedintele Asociaţiei Millenium Center, şi Ciprian Otlăcan, primarul comunei Macea.



Ciprian Otlăcan a făcut o descriere a principalelor evenimente care vor avea loc pe parcursul zilei de duminică, după care Cristina Nistor s-a referit la ziua de sâmbătă, când la Macea va avea loc o competiţie între bicicliştii amatori.

„Anul trecut am avut aproape 8000 de participanţi. Sperăm ca şi anul acesta să vină cel puţin atâţia, dacă nu mai mulţi”, a spus primarul Ciprian Otlăcan.

„Prin competiţia bicicliştilor încercăm să încurajăm stilul de viaţă sănătos”, a explicat Cristina Nistor rostul evenimentului de sâmbătă.



În final, Dorul Sinaci, directorul Centrului Cultural Judeţean Arad, a adăugat: „Macea s-a impus prin două festivaluri: Festivalul Părădăicilor şi Gura Satului, cel de satiră şi umor care are loc din doi în doi ani. Festivalul Părădăicilor este unicat în judeţul Arad şi de la an la an se dovedeşte din ce în ce mai animat”.



1 Iulie:

Ora 8 - 13:30 - Festivalul părădăicilor pe biciclete - participare gratuita!

Cursa 34 km – Macea – Sânmartin – Grăniceri – Sânmartin – Macea

Detalii si regulament concurs: http://www.experientamultisport.ro/eveniment/festivalul-paradaicilor-pe-biciclete-010717/26

Înscrierea se poate face prin website-ul www.experientamultisport.ro, folosind formularul de înscriere până la data de 30 iunie 2017, ora 13:00.



2 Iulie:

Festivalul Părădăicilor – în expoziţie:

- 13,30 - Începere expozitie producatori locali

- 23,00 Foc de artificii

Festivalul Părădăicilor – în cântec:

13:30 – 23:00

Vă mai recomandăm: Turişti din toată ţara au particpat la Festivalul Părădăicilor de la Macea. Zona era cunoscută ca productivă de pe vremea comunismului

Bulionul de Macea este noua afacere a ţăranilor