INTERVIU Inspectoarea controversată, a cărei numire în funcţie a dus la un scandal naţional: „Copiii îmi spun doamna păpuşă“

„Adevărul“: Cum aţi ajuns să fiţi numită inspector pentru educaţie permanentă în cadrul Inspectoratului Şcolar Arad?

Violeta Varga: Pe data de 18 septembrie mi-am aplicat scrisoarea de intenţie, la care mi-am ataşat CV-ul, fiind singura candidată pe postul de inspector pentru educaţie permanentă de la Inspectoratul Şcolar Arad. Alături de mine au depus şi colegi de ai mei, pe celelalte specialităţi. În urma CV-ului trimis la minister şi a scrisorii de intenţie, am primit avizul favorabil pe o perioadă determinată, până la organizarea concursului pentru ocuparea postului. De obicei ocuparea postului în învăţământ se realizează în octombrie sau noiembrie. Aveam intenţia de a mă prezenta la concurs. Chiar mi-am strâns material pentru a învăţa. Nu am mai apucat însă să fac nimic pentru că a trebuit să renunţ.

De ce aţi renunţat?

În urma unor poze pe care le aveam pe Facebook făcute şi cu ani în urmă la petreceri am ajuns în atenţia presei şi am fost denigrată. Toată lumea s-a legat de poze. Aşa arăt eu, îmi fac poze din diferite unghiuri. Sunt o femeie care mereu m-am aranjat, dar la elevi mă prezint mereu impecabil. Iubesc copiii şi ei pe mine şi mă strigă «doamna păpuşă». Le place aspectul meu. Eu mereu m-am ocupat de copii şi mai exact de cei de care fug mulţi profesori. Mă ocup de copiii cu nevoie speciale, am ajutat şi copiii romi să nu abandoneze şcoala. Am multe proiecte de voluntariat. În spirijinul meu au venit cele două universităţi din Arad. Am elevi implicaţi în proiectele noastre, care au rezultate la concursuri locale şi internaţionale. Din suflet ajut copiii să reuşească. Am iniţiat proiecte transfrontaliere. Sunt coordonator de simpozion transfrontalier. În momentul de faţă fac terapie logopedică în cadrul şcolii. Am fost denigrată, se spune că am tulburări de personalitate, că vreau să par mai tânără. Eu recunosc că am 41 de ani, dar de când sunt mică îmi place să fiu cochetă. Mă aranjam de pe atunci. Participam în tinereţe la concursuri de miss. Aşa am fost mereu. Am 55 de kilograme şi 1,65. Îmi place să mă întreţin şi să mă îmbrac frumos. Cu ce deranjez prin asta?





Ce planuri aveaţi dacă rămâneaţi inspector?

Primul meu obiectiv a fost să finalizez lucrările la Palatul Copiilor. Voiam să încep o luptă pentru bani. Pe unde trec profesional las ceva în urmă. De exemplu toţi pereţii şcolii speciale erau în alb, eu împreună cu voluntarii i-am făcut de poveste. I-am dus în lumea poveştilor tradiţionale româneşti. Copiii au fost foarte bucuroşi.

Care este legătura dumneavoastră cu prefectul Aradului?

Prietenul meu, cu care sunt de 14 ani, este fratele prefectei. Eu nu fac politică, nu am făcut niciodată. Repet, am fost singura candidată pe postul de inspector pentru educaţie permanentă. Nu am apelat la nimeni şi nimic.

Vă veţi schimba înfăţişarea după scandalul apărut?

Nu.

Când aţi luat primul contact cu învăţământul?

După terminarea liceului am ocupat funcţia de învăţător la Şcoala Gimnazială 2 Sântana, din 1997 până în 2004. Pe urmă, din 2004 până în 2005, am fost profesor de engleză la Liceul „Mihai Velicu“ din Chişineu-Criş. Din 2005 până în 2008, am fost învăţător la Şcoala Specială Arad. Am dat titulizarea în 2007, la care am obţinut nota 8,90. În acea vreme a fost cea mai mare notă pe judeţul Arad. Media de la licenţă a fost de 9,12. Din 2009 până în prezent ocup funcţia de profesor psihopedagog la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad. În 2014 am devenit membru al Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţioal. Din 2015 până în 2017 am fost director ajunct la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad. Domeniul meu de activitate este terapie educaţională complexă şi integrată şi recuperare educativă. Sunt în învăţământ de 20 de ani. Sunt cadru didactic titular, grad I.



