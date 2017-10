Festivalul Vinului cu muzică de petrecere şi producători din mai multe judeţe

Festivalul Vinului, ediţia 2017, va avea loc în perioada 3-5 noiembrie, în Parcul Mihai Eminescu, din spatele Palatului Administrativ, unde pe lângă degustări de vinuri şi produse specifice unei astfel de sărbători va fi şi un program artistic cu muzică de petrecere şi muzică uşoară.

Până acum, organizatorii, Primăria Municipiului Arad şi Centrul Municipal de Cultură Arad au confirmat prezenţa producătorilor Elite Wine (Şiria), Enoris (Arad), Cramele Miniş (Arad), Wine Reprezentative (Miniş), Kaiser Wein (Pâncota), Podgoria Diosig (Bihor), care vor oferi pentru degustare şi vânzare vinuri albe şi roşii, dar şi must.

Pe lângă vinuri, participanţii la festival vor mai putea să deguste o gamă diversă de brânzeturi, dar şi produse tradiţionale din judeţul Arad.

Totodată, în cele trei zile ale festivalului vor fi organizate spectacole artistice cu muzică de petrecere, muzică lăutărească şi muzică uşoară, invitaţii speciali fiind Emi Drăgoi şi taraful, Fanfara 10 Prăjini, Pro Consul şi Cargo.

Programul concertelor:

Vineri, 3 noiembrie

Orele 17.00 – 18.00 – Recital Fanfara „Harmony Vest“

Orele 18.00 – 19.00 – Recital Lavinia Răducanu&Rromak

Orele 19.00 – 20.00 - Fanfara 10 Prăjini

Orele 20.00 – 21.00 – Ansamblul Rapsodia

Orele 21.00 – 22.00 Emi Drăgoi şi taraful

Sâmbătă, 4 noiembrie

Orele 18.00 – 18.30 – Nova Band

Orele 18.30 – 19.00 Party Mix Band

Orele 19.05 – 19.35 – SlyStyle

Orele 19.40 – 20.40 Mario and The Teachers

Orele 20.45 – 21.45 Proconsul

Duminică, 5 noiembrie

Orele 17.00 – 17.45 – Fantazia

Orele 17.50 – 18.20 - Unity of Opposites

Orele 18.25-19.00 - Fly-B-Ton

Orele 19.05-19.55 - On the Edge

Orele 20.00-21.00 - Cargo



Mai puteţi citi: Secretele celui mai bun vin de casă. Şapte reguli obligatorii pentru ca licoarea bahică să iasă perfectă

Producţia de vin, afectată la nivel mondial de vremea extremă din acest an