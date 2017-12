Femeia care a strâns 150.000 de euro şi a renovat voluntar o secţie de spital: „Trebuie să lăsăm copiilor noştri o ţară mai bună decât cea pe care am găsit-o”

Este vorba despre renovarea unui etaj al Compartimentului Clinic de Boli Infecţioase Copii, din cadrul Spitalului Clinic Judeţean Arad.

Arădeanca Anamaria Nyeki Popa a demarat timp de câteva luni campanii, a organizat diverse acţiuni şi a reuşit să strângă de la firmele din Arad şi de la persoanele fizice 150 de mii de euro din care 100 mii euro a fost lucrarea şi mobilierul, iar 50 de mii de euro a costat aparatura medicală. Totul fără un leu de la stat. Mulţi bani s-au adunat prin acţiuni organizate cu copii. Cel mai mare donator rămâne Arhiepisciopia Aradului care împreună cu enoriaşii au donat un miliard de lei vechi (100.000 de lei).

Panglica primului etaj a fost tăiată, vineri, 22 decembrie, în prezenţa sponsorilor. La eveniment au participat şi copiii care fac parte din Cetatea Voluntarilor. Aceştia au stat câteva ore prin saloanele care arată ca o grădiniţă, cu pereţii plini de ornamente şi desene cu televizor şi jucării.





„Am reuşit. Împreună cu voi am reuşit. Şi vă mulţumim. Bucuria lor ne învăluie inimile. Fericirea de pe chipurile lor ne face să mergem mai departe. Energia lor pozitivă este ca o «boală» pe care am luat-o şi noi şi cu ajutorul căreia trecem peste orice piedici şi peste toată oboseală, fizică şi psihică, acumulată în ultimele luni. Pentru ei facem totul şi gândul nostru este numai la ei. «Nu văd România de astăzi ca pe o moştenire de la părinţii noştri, ci ca pe o ţară pe care am luat-o cu împrumut de la copiii noştri»- spunea M.S. Regele Mihai I, iar noi asta ne dorim, să lăsăm copiilor noştri o ţară mai bună decât cea pe care am găsit-o”, a declarat Anamaria Nyeki Popa imediat după momentul inaugurării.

Întreaga lucrare la un etaj a durat 107 zile, timp în care Anamaria Nyeki Popa şi echipa ei au fost mereu acolo şi au urmărit totul pas cu pas. Totul a făcut parte din proiectul „Cu drag pentru viitor”, iniţiat de către Asociaţia Cetatea Voluntarilor din Arad.

Amintim că proiectul iniţial a vizat renovarea întregii secţii de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, însă opoziţia unui medic a făcut ca acest proiect să nu fie pus în practică şi astfel să fie mutat la o altă secţie, tot cu probleme grave, anume la Compartimentul Clinic de Boli Infecţioase Copii din cadrul aceluiaşi spital.

Efortul făcut la Arad nu a rămas fără ecou. Zilele trecute, în cadrul Galei Naţionale a Voluntarilor secretarul de stat din Ministerul Sănătăţii medicul Raed Arafat i-a înmânat Anamariei Nyeki Popa titlul de „Voluntarul Anului în domeniul Sănătăţii”, în vreme ce proiectul „Cu drag pentru viitor” a fost finalist în competiţia pentru „Proiectul de Voluntariat al Anului în domeniul Sănătăţii”.

„Mă bucur enorm că proiectul #CuDragPentruViitor este atât de bine văzut şi la nivel naţional. Aceste premii sunt ale tuturor celor care s-au implicat în acest proiect, pentru că fără ajutorul lor nu am fi reuşit. Împreună am reuşit să punem Aradul pe harta celor mai importante proiecte în domeniul sănătăţii. Faptul că oameni importanţi din acest domeniu, printre care şi domnul Raed Arafat, apreciază ceea ce facem noi la Arad ne dă încredere să mergem mai departe şi întăresc ideea că facem ceea ce trebuie pentru comunitatea noastră”, a declarat Anamaria Nyeki.

În următoarele zile vor fi demarate lucrările pentru etajul inferior al Compartimentului Clinic Boli Infecţioase Copii de la Spitalul Judeţean Arad, iar începând de astăzi copiii pot fi mutaţi la etajul gata renovat.

Campania de strângere de fonduri continuă, iar cei care doresc să se alăture proiectului pot să o facă donând în conturile Asociaţiei Cetatea Voluntarilor (RO94BTRLEURCRT0244642802 – pentru donaţii în Euro / RO47BTRLRONCRT0244642802 – pentru donaţii în Lei) sau, mai simplu, pot dona 4 Euro printr-un SMS la numărul 8847 cu textul „Cu drag”.

