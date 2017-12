Arădeanul Ioan Marin Crişan, la o întâlnire de lucru privind cooperarea Româno-Coreană

La eveniment au participat din partea Coreeană H.E. Dl. Eun-joong KIM - Ambasador al Republicii Coreea în România, Dr. Soon Jick HONG - Preşedinte şi CEO al Centrului de Productivitate din Coreea (KPC), dl Taiho Kang - Manager de Proiect, Departamentul de Cooperare Internaţională KPC, din partea română fiind prezenţi repezentanţii Ministerului pentru Mediu de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat. Cu această ocazie Vicenţiu Ştir, secretar de stat în cadrul Ministerului pentru Mediul de afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat şi Soon Jick Hong, preşedintele Centrului de Productivitate din Coreea (KPC) au semnat, Memorandumul de Înţelegere prin care au fost puse bazele instituţionale pentru înfiinţarea Centrului Român de Productivitate.

Prin acest document părţile îşi propun să stabilească o colaborare strânsă pentru dezvoltarea economică reciprocă, a României şi a Republicii Coreea prin intensificarea relaţiilor de cooperare dintre întreprinderi, companii din sectorul productivităţii, agenţii din zona productivităţii, asociaţii şi agenţii guvernamentale din ambele ţări.

Înfiinţarea Centrului Român de Productivitate este un efort comun al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, al Korea Productivity Center, Secretariatul General al Guvernului României, Ministerul Strategiei şi Finanţelor din Coreea şi al unui colectiv mixt de specialişti în domeniul productivităţii din ambele ţări.





Centrele Naţionale de Productivitate sunt organizaţii de referinţa pentru economiile ţărilor dezvoltate, cele mai semnificative fiind cele din Germania, Olanda, Finlanda, Marea Britanie, Statele Unite, Japonia, Coreea sau Singapore. Aceste centre sunt afiliate la Asociaţia Europeană a Centrelor Naţionale de Productivitate cu sediul în Belgia sau la Asociaţia de Productivitate din Asia, iar în America există 3 asociaţii. Centrele sunt susţinute metodologic de un departament specializat al Organizaţiei Internaţionale a Muncii (ILO) cu sediul la Geneva.

Ioan Marin Crişan preşedintele Filialei Judeţene Arad a Confederaţiei Patronatul Român şi directorul Şcolii de Sudură din Arad Şcoală vocaţională, recunoscut atât pe plan naţional şi internaţional, a fost invitat să îşi expună punctual de vedere.

„Am convingerea că experienţa specialiştilor Korea Productivity Center metodologia avansată în domeniul productivităţii, cele mai bune practice, vor contribui în mod decisiv la instituţionalizarea productivităţii în România. Reînfiinţarea Şcolilor de meserii, a celor duale şi a celor vocaţionale, cu oamenii bine pregaţiti în domeniu şi meseria pe care o practică pot duce fără doar şi poate la la crearea unei strategii de productivitate la nivel national şi conştientizarea avantajelor realizării unui mediu favorabil dezvoltării economice şi sociale".

