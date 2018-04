VIDEO Locuri de pe Pământ care te fac să crezi că eşti pe Marte

Armando Azua-Bustos şi-a început prelegerea la TEDxVancouver arătându-le oamenilor cum arată un apus pe Marte.

„Aceasta este o fotografie cu un apus pe Marte făcută de robotul NASA Curiosity Rover în 2013. Marte este o planetă foarte rece, inundată de un înalt nivel de radiaţii UV şi extrem de uscată.

Considerăm că Marte e prea uscat pentru viaţa pe care o ştim noi. Sunt astrobiolog. Încerc să înţeleg originea vieţii pe Pământ şi posibilităţile de a găsi viaţă altundeva în univers“, le-a spus el, potrivit ted.com.

Copilărind într-un oraş minier din deşertul Atacama, el a observat cum s-a schimbat peisajul în timp.

În Atacama sunt locuri unde nu s-a înregistrat nicio ploaie în ultimii 400 de ani. Astrobiologul a observat că la gura unei peşteri orientată spre Oceanul Pacific a descoperit un nou tip de microalge ce creşteau doar pe pânza de păianjen care acoperea intrarea în peşteră.

Acele microalgele, continuă specialistul, au învăţat că pentru a face fotosinteză pe coasta celui mai uscat deşert de pe Pământ, pot folosi pânza de păianjen unde găsesc dimineaţa apa provenită de la ceaţă.

„În altă peşteră, am găsit un tip diferit de microalge. Acesta este capabil să folosească ceaţa oceanului ca sursă de apă, trăind în mod uimitor în fundul peşterii, aşa că s-a adaptat să trăiască cu mai puţin de 0,1% din cantitatea de lumină de care are nevoie o plantă obişnuită. Acest tip de descoperiri îmi sugerează că pe Marte, putem să găsim chiar viaţă fotosintetică în peşteri. (...)

Mi-am amintit că de obicei vedeam ceaţă în Yungay, şi după ce am pus senzori în mai multe locuri, unde îmi amintesc că nu am văzut ceaţă sau nori niciodată, am raportat alte patru locuri mult mai aride decât Yungay, acesta, Maria Elena South, fiind într-adevăr cel mai arid loc de pe Pământ, la fel de arid ca Marte, şi uimitor, doar la 15 minute de micul oraş minier în care m-am născut“, explică specialistul.