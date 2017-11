Topul frumuseţilor de la Hollywood. Cine ocupă primul loc în clasamentul celor mai atrăgătoare actriţe în anul 2017

Hollywoodul, capitala filmulul, este considerat un tărâm al femeilor atrăgătoare, frumoase şi de succes. Anual, publicaţii de succes din America realizează topuri ale celor mai frumoase actriţe de la Hollywood, clasamentele schimbându-se de la an la an, în condiţile în care industria filmului de îmbogăţeşte periodic cu frumuseţi noi. Un astfel de top a fost realizat şi pentru anul 2017 de publicaţia online wonderlist.com.

În top de regăsesc actriţe de succes, cunoscute în întreaga lume pentru roluri din pelicule celebre. Toate au, pe lângă succesul din carieră, şi un alt numitor comun: frumuseţea.

Pe locul 10 în topul celor mai frumoase actriţe din anul 2017 se regăseşte Dakota Fenning (foto jos). Deşi foarte tânără, la 23 de ani, Dakota este considerată o veterană a industriei filmului, având la activ zeci de filme şi o carieră începută în copilărie. Şi-a început cariera la vârsta de cinci de ani, apărând într-o reclamă la detergenţi.

A obţinut primul ei rol la vârstă de doi ani în serialul BBC Growing Pains, în 1992. Atrasă de jurnalism, Lily a absolvit Şcoala Harvard-Westlake şi a participat la USC, unde a obţinut titlul de master în jurnalism. În adolescenţă a avut o rubrică , numită "NY Confidential", în revista britanică Elle Girl. Este cunoscută din filmele Stuck in Love, The English Teacher and Love.

Locul 6 este ocupat de frumoasa Margot Robbie. Frumoasa australiană s-a născut în Dalby, Queensland, Australia şi a crescut pe Coasta de Aur, petrecând o mare parte din timp la ferma bunicilor ei. A ajuns cunoscută în întreaga lume după apariţia din "The Wolf of Wall Street", film în care a jucat cu Leonardo di Caprio. În 2016, ea a jucat rolul lui Jane Porter în filmul "The Legend of Tarzan" şi a avut o altă apariţie de succes în "Suicide Squad".



Pe locul 4 se află Deepika Padukone (foto jos), o actriţă originară din India, admirată pentru frumuseţea sa.

Pe locul 2 în topul frumoaselor de la Hollywood se află Dakota Johnson (foto jos stânga).S-a născut la 4 octombrie 1989 în Texas, fiind fiica actorilor Don Johnson şi Melanie Griffith. Dakota Johnson şi-a făcut debutul actoricesc în anul 1999, în filmul Crazy Alabama, unde ea şi sora ei vitregă, Stella Banderas, au interpretat rolurile fiicelor mamei lor din viaţa reală, Melanie Griffith. Filmul a fost regizat de tatăl vitreg de atunci, Antonio Banderas.

Pe locul 1 în topul celor mai frumoase actriţe din 2017 se află Alexandra Daddarioîn vârstă de 30 de ani. Alexandra Anna Daddario s-a născut pe 16 martie 1986, la New York. Şi-a început cariera profesională când avea 16 ani. Este cunoscută pentru rolul lui Annabeth Chase din filmul Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief. Daddario a mai jucat în The Squid and the Whale, All My Children, The Babysitters, The Attic, The Hottest State.