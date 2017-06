Topul celor mai vizitate obiective turistice din lume. Locul „călcat“ anual de 40 de milioane de oameni

Potrivit huffingtonpost.com, pe locul 10 în topul celor mai vizitate obiective turistice din lume se află Oraşul interzis din Beijing. Obiectivul este vizitat anual de 15,3 milioane de turişti. Oraşul interzis este o capodoperă a arhitecturii chineze şi se află situat în centrul Pekingului -Beijing, intrarea principală fiind la nord de piaţa Tiananmen care este cea mai mare piaţă din lume.



În “Oraşul interzis” au trăit şi domnit până la revoluţia din 1911 împăraţii Chinei din dinastia Ming şi Qing. Accesul poporului în palat era interzis, de acea a fost palatul supranumit „oraşul interzis”. În vechea credinţă japoneză se spune că aici locuiau doar zeii. Palatul are o suprafaţă de 720.000 metri patrati, patru porţi măreţe şi 9.999 de camere.





Potrivit aceleiaşi publicaţii, pe locul 9 în topul celor mai vizitate obiective turistice din lume se află Parcul Disneyland din California. Aici vin anual peste 15,9 milioane de turişti. Disneyland este primul parc de distracţii Disney aflat în Anaheim California , deţinut şi operat de Walt Disney Park and Resort. Parcul s-a deschis pe 18 iulie 1955. Disneyland este singurul parc cu tematică care a fost proiectat şi construit sub supravegherea directă a lui Walt Disney. Conceptul de Disneyland a început într-o duminică, atunci când Walt Disney a fost în vizită la Griffith Park cu fiicele sale Diane si Sharon. În timp ce fetele făceau o plimbare la Merry-go-round, lui Walt Disney i-a venit ideea de a crea un loc în care adulţii şi copiii lor ar putea merge să se distreze împreună.





Pe locul 8, în topul prezentat de Huffingtonpost.com se află tot un parc Disney, cel din Orlando Florida.

Locul 7 este ocupat de Faneuile Hall Marketplace Boston, loc vizitat anual de 18 milioane de turişti. Hall Marketplace este prima piaţă urbana, amplasata în centrul oraşului Boston şi include foarte multe magazine şi restaurante.Faneuil Hall a fost piaţă şi loc de întâlnire încă din 1743. Astăzi face parte din Parcul Naţional de Istorie din Boston.

Locul 6 în topul celor mai vizitate obiective turistice din lume este ocupat de Gara New York City

Faimoasa Grand Central Terminal din New York a fost construită acum aproape 100 de ani. Terminalul a fost deschis oficial pe 2 februarie 1913, la zece ani după începerea construcţiei. Locul a servit drept decor de film pentru pelicule celebre precum ”North by Northwest” de Alfred Hitchcock (1959) sau ”Armageddon” (1998). Este vizitată anual de 21,6 milioane de turişti.

În topul prezentat de huffingtonpost.com, locul 5 este ocupat de Cascada Niagara. Situata intre statele New York si Ontario, Cascada Niagara este unul din cele mai spectaculoase miracole naturale ale continentului nord-american. Cascada se afla pe râul Niagara, care curge între Statele Unite si Canada de la Lacul Erie până în Lacul Ontario. Locul este vizitat anual de 22,5 milioane de turişti.

Locul 4 este ocupat de Union Station- Gara Principală din Washington DC, vizitată anual de 32,8 milioane de turişti. Mai mult decât o gară de metrou, Union Station este o clădire spectaculoasă construită în 1908 de către celebrul arhitect american Daniel Burnham. În Union Station se găsesc muzee, magazine, restaurante si un chiar cinematograf.



Locul 3 este ocupat de Parcul Central din New York City, vizitat anual de 37,5 milioane de turişti. Parcul de 341 de hectare este situat în Manhattan iar arhitectura sa a fost folosită ca model de multe alte oraşe din lume. În parc se găsesc nenumărate atracţii precum teatre, patinoare, fântâni, terenuri de tenis, terenuri de basket sau terenuri de joaca pentru copii. Tot aici se găsesc Central Park Zoo şi Metropolitan Museum of Art.



În topul celor mai vizitate atracţii turistice din lume, pe locul 2, se găseşte Times Square din New York.

Times Square este o intersecţie comercială importantă din cartierul Manhattan situată între Broadway şi Seventh Avenue. Anual, locul este vizitat de 39,2 milioane de oameni.



Denumită în trecut Longacre Square, Times Square a fost redenumită în aprilie 1904, după ce New York Times şi-a mutat sediul în nou construita Clădire Times, locul de unde coboară mingea de Anul Nou.

Locul 1 în topul celor mai vizitate locuri din lume este ocupat de Las Vegas Strip. 39,6 milioane de vizitatori ajung anual în centrul Las Vegas, cea mai mare statiune turistica din Statele Unite ale Americii. În centrul Las Vegasului se găsesc şi celebrele fântâni Bellagio care oferă un adevărat spectacol muzical milioanelor de turişti. Jeturile de apa care se sincronizează cu ritmurile muzicii ajung până la 460 de metri înaltime.