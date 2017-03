Istoria toboşarului „Livache“. Cum se numea formaţia lui Dragnea din facultate şi cine sunt colegii de trupă, pe care liderul PSD susţinea în 2011 că nu-i ştie

Legătura dintre Liviu Dragnea şi Tel Drum a fost dezvăluită, în premieră, în ziarul „Adevărul“ , în 2011. Consiliul Judeţean Teleorman, condus de Liviu Dragnea, a ajuns în 2011 în centrul unui scandal cu fonduri europene, după ce Comisia Europeană a acuzat instituţia condusă de Dragnea că ar fi aranjat licitaţiile cu bani europeni, cu dedicaţie pentru firma Tel Drum. Tel Drum era deja în 2011 un nume cunoscut în Teleorman şi asociat cu numele lui Liviu Dragnea, după ce, sub semnătura acestuia, societatea fusese privatizată în 2000 şi cumpărată de colegul de liceu al lui Dragnea, Marian Fişcuci

La data scandalului cu fonduri europene din 2011, Tel Drum nu mai aparţinea fostului coleg de liceu al lui Dragnea. Era deţinută de Lucian Liviu Dobrescu şi Mugurel Giorghiaş, doi ”necunoscuţi”, după spusele lui Dragnea. Aflat în centrul scandalului cu posibile licitaţii trucate, Liviu Dragnea declara că nu are nicio legătură cu această firmă, ba mai mult, că nici nu-i cunoaşte pe actualii acţionari.

„Îl ştiu pe Marian Fişcuci, care a deţinut Tel Drum, pentru că este tot din Teleorman. Nu-i ştiu pe acţionarii de acum. Să ştiţi că foarte multe alte firme au contracte cu Consiliul Judeţean Teleorman, nu doar Tel Drum", declara Liviu Dragnea în 2011

La data respectivă, Dragnea spunea că asocierea cu Tel Drum este doar o armă folosită de duşmanii politici: „Legenda aceasta legată de mine şi de Tel Drum a apărut în 2004, în perioadă electorală. Toate instituţiile au verificat: nu sunt acţionar şi nu am legătură cu această firmă".

”Livache” Dragnea toboşar

Ziarul „Adevărul“ a dezvăluit în premieră, în 2011, că cei doi acţionari majoritari de la Tel Drum, cu care Consiliul Judeţean Teleorman, condus de Dragnea, făcuse afaceri, nu erau deloc nişte necunoscuţi pentru Dragnea. Lucian Liviu Dobrescu şi Mugurel Gheorghiaş erau doi foşti colegi de facultate ai lui Liviu Dragnea. Baronul de Teleorman cântase în urmă cu 25 de ani în aceeaşi formaţie cu acţionarii firmei Tel Drum.





Un desen conceput pentru membrii formaţiei EGO, în original. În stânga şi în dreapta sunt reprezentanţi Liviu Dobrescu (zis Şobo) şi Mugurel Gheorghiaş (Melcu). În centru, apare Liviu Dragnea (căruia colegii de facultate îi spuneau Livache). În partea de jos a desenului, cele trei cercuri reprezintă numele stilizat al formaţiei, EGO FOTO soundclick.com Un desen conceput pentru membrii formaţiei EGO, în original. În stânga şi în dreapta sunt reprezentanţi Liviu Dobrescu (zis Şobo) şi Mugurel Gheorghiaş (Melcu). În centru, apare Liviu Dragnea (căruia colegii de facultate îi spuneau Livache). În partea de jos a desenului, cele trei cercuri reprezintă numele stilizat al formaţiei, EGO FOTO soundclick.com

Dezvăluirea a plecat de la un comentariu al unui cititor al ziarului Adevărul. „Domnul Dragnea îi cunoaşte foarte bine pe acţionari. Dobrescu Liviu (nu Lucian), zis «Şobolanul», şi Gheorghiaş Mugurel au fost colegi de facultate. Dragnea a intrat în 1981 la facultate şi a rămas repetent în anul patru. Ceilalţi doi au intrat în 1983, dar erau prieteni şi colegi de trupă, cântau în trupa EGO. «Şobolanul» şi «Mugurel» erau chitarişti, iar «Livache» Dragnea toboşar. Îsi ţineau sculele la oficiul de la et. 4 din căminul P14. De ce minţi că nu-i cunoşti? Mai interesaţi-vă, băieţi, că aveţi multe de aflat despre el", semnala un comentator numit Blue.

Reporterii „Adevărul“ au intrat imediat pe fir şi au verificat, la Politehnica Bucureşti, dacă într-adevăr Dragnea, Dobrescu şi Gheorghiaş au fost colegi. Un cadru didactic a confirmat informaţia, răsfoind arhivele Politehnicii, şi a precizat că Dobrescu şi Gheorghiaş au fost colegi de grupă la Facultatea de Transporturi - secţia Autovehicule Rutiere a Institutului Politehnic Bucureşti, între 1982 şi 1987, iar Dragnea a urmat aceleaşi cursuri, dar în generaţia cu un an mai mare.

Mugurel a recunoscut relaţia

Chestionat în urmă cu şase ani de reporterii „Adevărul“, Mugurel Gheorghiaş a recunoscut relaţia specială din timpul facultăţii cu Dragnea.

„Da, am fost colegi la Facultatea de Transporturi, am cântat cu el într-o trupă. Ce-i rău în asta? Nu aveam prea multe opţiuni pentru a ne distra. Nu pot spune că am ţinut legătura cu el. Acum îl ştiu aşa, na, cum îl ştiu şi pe preşedintele Băsescu, de la televizor", spunea în 2011 Mugurel Gheorghiaş, om de afaceri din Buzău.

Celălalt acţionar de la Tel Drum, Liviu Dobrescu, n-a negat nici el în 2011 relaţia din timpul facultăţii cu Liviu Dragnea. „Aşa, şi?! Dacă aş fi fost (n.r. - coleg), care ar fi problema?!”.



Liviu Dobrescu a refuzat atunci să facă vreun comentariu despre Tel Drum sau despre legătura din studenţie cu fostul preşedinte al CJ Teleorman: „Deci, nu vreau să discut pe tema asta! Prea multă bălăcăreală pe subiectul asta. Nu vreau să discut sub nicio formă" , declara Dobrescu în 2011.



Confruntat de „Adevărul“ cu declaraţiile foştilor colegi de trupă, Dragnea avea să recunoască, tot în 2011, că fusese coleg de facultate şi cântase cu acţionarii Tel Drum :

”Şobo (Liviu Lucian Dobrescu) şi Melcul (Mugurel Gheorghiaş) sunt foşti colegi de facultate şi de trupă. Asta s-a întâmplat acum 25 de ani. Nu înseamnă ca acum ştiu despre orice fost coleg ce firmă are. Nu ştiu dacă ei sunt acţionarii Tel Drum”.

(Tel)Drumurile lui Livache, Melcu şi Şobo, după facultate

În facultate, Liviu Dragnea, Lucian Dobrescu şi Mugurel Gheorghiaş au împărţit aceeaşi cameră de cămin pentru repetiţii şi au cântat în trupa pe care au intitulat-o EGO. După facultate, aparent, drumurile celor trei foşti colegi de trupă s-au despărţit. Dragnea ajunsese în 2011, la data dezvăluirilor legăturii cu Tel Drum, preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman. Cei doi foşti colegi ai baronului de Teleorman, respectiv Mugurel Sorin Gheorghiaş şi Liviu Lucian Dobrescu, au devenit în 2006 acţionari majoritari la Tel Drum, cu 44%, respectiv 43,9%, cumpărând acţiunile de la Marian Fişcuci, coleg de liceu cu Dragnea.

Realitatea demonstrează că cei doi şi-ar fi permis foarte greu să deţină pachetul majoritar al unei firme cu o cifră de afaceri de peste 40 de milioane de euro pe an.



Gheorghiaş, poreclit Melcul, locuia la ultimul etaj al unui bloc cu oameni modeşti, într-un cartier periferic din Râmnicu Sărat. În 2006, Gheorghiaş îşi înfiinţise propria societate de asigurări, Accentasig, şi a luat-o ca partener de afaceri pe soţia sa, Ramona. Deşi a pornit de la un singur angajat şi venituri anuale de 10.000 de euro, după ce a intrat la SC Tel Drum SA, firma de asigurări a ajuns în 2009 la o cifră de afaceri de 35.000 de euro. Mai mult, în 2010, în afacerea cu asigurări a intrat şi actualul director al Tel Drum, Petre Pitiş. Contribuţia acestuia din urmă se vede în cifre: în iunie 2010, firma Accentasig a primit autorizaţia de funcţionare ca broker de asigurări şi şi-a deschis trei filiale în Buzău.





„Melcul" deţinea la Podgoria, localitate aflată la 10 kilometri distanţă de Râmnicu Sărat, câteva zeci de hectare de viţă-de-vie pe care o întreţinea cu utilaje achiziţionate în 2007, printr-un program de finanţare al Uniunii Europene. Gheorghiaş mergea personal la Bucureşti, în piaţă, să vândă struguri. De altfel, pe internet, există anunţuri de vânzare de struguri, postate în 2006 şi 2007 de Gheorghiaş: „Oferim chasselas, muscat hamburg, afuz-ali, coarnă, calitatea I - sortaţi, cizelaţi, ambalaţi la lădiţe de 6 kg, aşezaţi pe un strat - asigurăm şi transport (contra cost suplimentar)".



Liviu Dobrescu (foto sus), celălalt acţionar din 2011 al Tel Drum, era deţinătorul unei firme de IT în Brăila, oraş în care locuia într-un apartament cu părinţii. Dobrescu, zis DJ Liviu, era singurul care îşi mai păstrase pasiunea pentru muzică. Cânta la chitară şi făcea schimb de instrumente pe internet cu iubitorii de muzică.

Pe profilul lui Liviu Dobrescu de pe site-ul soundclick.com, există o fotografie a acestuia alături de un meniu de piese blues, adăugat cu descrierea "Muzici în papuci de casă". Sunt prezentate 12 melodii ale unor artişti blues, precum Stevie Ray Vaughan, Santana, Mike Stern sau Lee Hodgson. În plus, mai apar şi patru melodii care par creaţii proprii, intitulate "Yu realy got2luv me", "Trebuie", "Fără gălăgie" şi "... Într-o vară". Afişul-fotografie, semnat "Liviu Dobrescu, home made '08", este însoţit de mesajul "Se spune că, după 40, unii o iau «razna» şi încep să refuleze din frustrările tinereţii. Aşa e! Astea 12 piese sunt dovada...". În colţul din stânga sus al afişului este scris numele formaţiei celor trei, "EGO" (foto jos).

Acţionarul Tel Drum are afaceri în Brazilia, destinaţia de vacanţă preferată de Dragnea

După dezvăluirile din 2011, care au scos la iveală legătura dintre Dragnea şi acţionarii Tel Drum, acţionariatul firmei a intrat într-o nebuloasă totală. În urma unei hotărâri a acţionarilor Tel Drum din februarie 2004, cele 684.188 de acţiuni cu o valoare nominală de 25.000 de lei fiecare au fost convertite în acţiuni la purtător, cu aceeaşi valoare nominală. Între timp, firma a continuat să crească, ajungând în 2014 să ocupe locul I în topul firmelor care au făcut afaceri cu statul Tel Drum a avut în 2014 o cifra de afaceri de 158.058.392 lei.



Dezvăluiri recente făcute de Rise Project , aduc din nou în atenţie legătura dintre Dragnea, Tel Drum, fostul coleg din trupa EGO-Mugurel Gheorghiaş şi Brazilia.

Potrivit Rise Project, unul din foştii colegi de trupă al şefului PSD, Mugurel Gheorghiaş zis “Melcul” acţionar al firmei Tel Drum, a înfiinţat peste ocean o firmă pentru investiţii în hoteluri, restaurante şi alte imobiliare în 2010 şi a introdus bani în Brazilia de cel puţin şase ori, între 2010 şi 2011, bani catalogaţi drept “investiţii directe din România”. Gheorghiaş s-a asociat în Brazilia cu Cauby Cursinio Campos Junior, un om de afaceri brazilian, despre care se spune că ar fi fost şoferul lui Dragnea când mergea în Brazilia, în vacanţe.

În replică la ancheta Rise Project, Dragnea a catalogat informaţiile potrivit cărora ar avea afaceri şi proprietăţi în Brazilia drept false :"Eu nu am nicio afacere în Brazilia, nu am nicio proprietate în Brazilia, este o legendă care circulă de foarte mulţi ani. Dacă dvs sau alţii îmi găsiţi acolo proprietăţi, vă promit că le donez. Eu merg în Brazilia de 11 ani şi îi anunţ pe toţi cei care sunt preocupaţi de asta că o să mai merg, aşa cum am mers şi în alte locuri din lume. Am stat în Brazilia în foarte multe locuri, Brazilia e o ţară mare. Nu am făcut nimic ilegal. Din câte ştiu, am avut şi încă am dreptul să circul liber în această lume. Nu cunosc strada Cocotierilor".