Ce trebuie să porţi în 2018 ca să fii în trend şi ce simbolizează ultravioletul, culoarea noului an

Marile case de modă au stablit deja tendinţele pentru primăvara şi vara anului 2018. La Londra, Paris, Milano şi New York Fashion Week, marii designeri au expus o varietate largă de stiluri, de la pene până la plastic transparent şi de la purpuriu la buline polka.



În materie de culoare, 2018 va sta sub semnul lavandei. Dacă doriţi să fiţi în tendinţe în 2018, atunci va trebui să introduceţi în garderobe nuanţe diferite de violet. Anul acesta „ultra violetul“ preia locul pe care l-a ocupat în 2017 "rozul milenar". Culoarea must-have a anului a fost prezentată deja pe marile podiumuri de modă în prezentările organizate de Michael Kors, Valentino, Bottega Veneta şi Erdem. Potrivit specialiştilor, ultra violetul a fost preferat pentru că simbolizează lupta, puterea şi originalitatea, iar aceasta este atitudinea pe care oamenii trebuie să o aibă în 2018.



Jeanşii rămân la modă şi în 2018. Marii designeri au stabilit deja tendinţa anului 2018. Se poartă denimul de culoare indigo. Potrivit Bbc.com, locul blugilor rupţi şi sfâşiaţi, aflaţi în trend anul trecut, va fi luat în 2018 de jeanşi cu un aspect mult mai sofisticat şi curat. Fendi, Tom Ford, Chloe şi Nina Ricci au prezentat deja noul aspect al jeanţilor pe podiumurile de modă.



2018 aduce şi o tendinţă futuristă în modă. Plasticul va lua locul vinilinului care a domninat în 2017. Cizmele până la genunchi din plastic şi genţile de mână transparente au apărut în prezentările de modă care dictează tendinţele anului 2018. La Săptămânile modei de la Paris, Milano şi New York, Chanel şi Calvin Klein au fost mari campioni ai acestui look, împreună cu Balmain şi Marc Jacobs. Plasticul introdus în vestimentaţie ar putea fi aspectul practic al modei anului 2018, toate produsele confecţionate din acest material fiind impermeabile şi foarte şi uşor de curăţat.



Penele şi fulgii reprezintă o altă tendinţă în modă pentru acest an. Acest aspect plin de farmec şi dramatic a fost văzut pe toată podiumurile de prezentare şi se află deja pe stradă. O fustă ornată cu pene sau o geantă cu acest aspect ar trebui introduse în garderobă, dacă vreţi să fiţi în trend în 2018.





Anul acesta merită să investiţi, de asemenea, în orice articol vestimentar cu buline negre. Bulinele revin în forţă în modă, au arătat prezentările designerilor de la Săptămâna modei. Carolina Herrera, Jason Wu şi Alexandre Vauthier au prezentat acest tipar care va fi un must have al sezonului primăvară vară 2018.





Trench-ul va deţine supremaţia în primăvara acestui an. Se poartă trench-urile clasice, dar şi cele accesorizate cu broderii sau diverse modele. ”Piesa forte” a prezentărilor de modă care anunţă tendinţele noului an a fost trench-ul reinterpretat, atât în colecţiile feminine, masculine, cât şi în cele de copii.

În materie de bijuterii, 2018 va fi anul bijuteriilor masive. În acest an, accesorii mari, grele şi supradimensionate le vor înlocui pe cele delicate şi simple, care au fost în trend anul trecut.