Un farmacist de 27 de ani din Alba Iulia face concurenţă marilor companii: produce 7 tipuri de creme ce tratează afecţiuni ale pielii

Vândute sub marca Eladerm, cremele sunt căutate de multe persoane care suferă de aceste afecţiuni, în condiţiile în care farmacistul spune că au un preţ ”corect”. Emanuel Lazăr a început să fabrice creme în 2014, când de pe piaţă a dispărut un anumit produs ce era folosit ca bază de preparare în farmacii.

Astfel a ajuns să îşi înfiinţeze propriul laborator în care a investit circa 150.000 de euro şi care a fost deschis în urmă cu 1 an. Dacă iniţial, capacitatea era de 3 kilograme, respectiv 60 de loturi de creme, acum a ajuns la 1.000 de bucăţi pe lot, cantitate pe care o vinde lunar. În prezent, farmacistul din Alba Iulia comercializează produsele în aproape 100 de farmacii din întreaga ţară, prin intermediul a trei depozite regionale.

”Vreau să ofer un produs foarte bun la un preţ corect. Înainte să mă apuc să prepar aceste creme am făcut 2 ani de cercetare, am studiat cam toate cremele similare aflate pe piaţă şi am constatat că multe dintre ele nu corespund, conţinând componenţi în concentraţii mult mai mari decât ceea ce recomandă Organizaţia Mondială a Sănătăţii”, afirmă Emanuel Lazăr.





Dintre cele şapte creme pe care le produce, trei sunt bazate pe uree. ”Ureea este o componentă a pielii, care de altfel se regăseşte în mod fiziologic într-o concentraţie de 2% în piele şi ajută la o hidratare intensă. Deocamdată această cremă pe bază de uree este cea reprezentativă pentru activitatea mea. Pe lângă cele 3 creme pe bază de uree, mai am 4 produse care se încadrează mai bine în categoria cosmeticelor, şi anume o cremă antirid, una hidratantă, una matifiantă şi un after-shave pentru bărbaţi”, spune farmacistul.

Cremele sale sunt preparate sub denumirea Eladerm şi se vând online sau în farmacii, preţurile variind între 17 şi 49 de lei. „Nu putem impune farmaciilor preţurile cu care să vândă cremele pe care le achiziţionează de la noi, însă acestea nu depăşesc 49 de lei. În laborator producem atât pentru brandul propriu, dar şi pentru alte firme care doresc să producă şi nu au unde. În medie, o cremă se produce în circa şase ore”, a mai spus Emanuel.

Cremele sunt ambalate în cutii de 100 de mililitri, iar pe lângă active conţin vitamine şi pot fi folosite pentru mai multe zone ale corpului, nu doar pentru faţă, cu şi pentru coate, călcâie sau mâini. În Alba Iulia, cremele produse de Emanuel Lazăr pot fi găsite la o singură farmacie, cea a familiei sale, situată în centrul municipiului, în imediata apropiere a Spitalului TBC. Produsee pot fi achiziţionate şi online de pe site-ul www.eladerm.ro.