Proces cu miză de aproape 8 milioane de lei. Constructorul celui mai mare centru de colectare a deşeurilor din Transilvania a dat în judecată Consiliul Judeţean Alba

Dosarul civil a fost înregistrat la Tribunalul Alba în 28 martie 2018. Reclamant este Asocierea Porr Construct SRL - Porr Bau GmbH - Entsorga Italia SpA, care a câştigat licitaţia organizată de Consiliul Judeţean şi care a derulat investiţia de la Galda de Jos, în valoare de circa 24 de milioane de euro, recepţionată în septembrie 2017. Pe lângă asocierea menţionată au calitatea de reclamant, individual, şi cele trei firme din componenţa acesteia.

Suma solicitată Consiliului Judeţean este de 7.758.529,49 lei, la care ar urma să se adauge dobânda legală. Aceasta reprezintă contravaloarea unor lucrări realizate pentru stabilizarea unui taluz de pământ. În timpul execuţiei lucrărilor au apărut alunecări de teren, fiind nevoie de 46 de ziduri, fundate pe micro-piloţi foraţi la partea de jos şi ancoraţi în partea de sus, ziduri menite să stabilizeze taluzul.

În plus, a fost nevoie de un sistem de drenaj care să preia apa. A fost o lucrare complicată care a prelungit recepţia finală cu câteva luni de zile, iar reprezentanţii constructorului au considerat că a fost determinată de un eveniment imprevizibil, motiv pentru care au solicitat decontarea sumei cheltuite, de către Consiliul Judeţean. Refuzul administraţiei judeţene a determinat asocierea al cărei lider este compania austriacă ”Porr” să deschidă un proces în justiţie. Construcţia Centrului de la Galda de Jos a durat circa 2 ani şi jumătate, fiind finanţată din fonduri europene, de la bugetul naţional şi cel judeţean. Este cel mai mare centru de acest gen din Transilvania şi unul dintre cele mai mari din România.





Încă de la inaugurarea depozitului de la Galda, la mijlocul anului 2017, reprezentanţii constructorilor au atenţionat că vor acţiona în judecată pentru recuperarea banilor pe care i-au cheltuit cu consolidarea malurilor depozitului, care la un momentat dat au început să alunece. Reprezentanţii constructorilor au dat de înţeles la vremea respectivă că nu au de gând să plătească din buzunarul propriu greşelile de expertizare a solului pe care le-au făcut alte firmele contractate de Consiliul Judeţean.



Investiţia de la Galda de Jos se compune dintr-un depozit ecologic cu o capacitate de aproximativ 543.000 de tone pe an, o staţie de sortare cu o capacitate de 42.000 de tone pe an şi o staţie de tratare mecano-biologică cu o capacitate de peste 65.000 de tone pe an. Este vorba despre un ansamblu complex, unde ar urma să ajungă toate deşeurile colectate din judeţul Alba, mai puţin cele industriale. Darea în folosinţă a Centrului se va realiza doar după finalizarea unei proceduri de licitaţie prin concesionare.





O primă procedură a fost anulată din cauza numărului mare de contestaţii acceptate de CNSC şi în instanţe, fapt care a determinat modificarea documentaţiei de atribuire cu ”prevederi care nesocotesc prevederile Contractului de finanţare, precum şi dispoziţii legale care guvernează domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice – salubrizare şi domeniul concesiunilor, iar autoritatea contractantă nu poate lua măsuri de remediere care să permită continuarea legală a procedurii”.