Primarul comunei Ciugud, exclus din PSD, despre criza politică: ”Avem nevoie de un Guvern stabilit prin meritocraţie şi nu pe recomandarea şefului de partid”

Primarul comunei Ciugud, Gheorghe Damian le solicită colegilor din partid să ”lase orgoliile” şi să se întoarcă la oamenii obişnuiţi, direct afectaţi de deciziile lor.

Mesajul transmis de primarul comunei Ciugud, Gheorghe Damian:

”România are nevoie acum de oameni de stat care să aibă inteligenţa de a evita cea mai gravă şi mai periculoasă criză politică post-decembristă. Am urmărit în aceste zile cu toţii frământările de pe scena politică naţională şi nu pot să spun că nu sunt îngrijorat. Spun asta ca simplu cetăţean dar mai ales ca primar şi nu în ultimul rând ca social-democrat.

Iată de ce, în aceste momente, mă simt nevoit să reacţionez şi să îi rog pe colegii mei din Partidul Social Democrat să îşi întoarcă privirile spre români. Haideţi să nu ne mai înghesuim în faţa camerelor de filmat sau a microfoanelor, să ieşim din birouri şi să coborâm între oamenii simpli care au crezut în noi. Îi rog pe colegii mei să facă ceea ce am făcut şi eu în ultimele zile: să îi privească cu bărbăţie în ochi pe cei care i-au votat, să le accepte criticile, să le răspundă la întrebări, să îşi asume nerealizări şi realizările guvernării şi nu în ultimul rând să îi consulte pe români cu privire la viitorul politic al României.

PSD nu trebuie să uite în aceste momente că este cel mai important partid din România datorită românilor, datorită oamenilor de la sat sau de la oraş care i-au acordat încredere şi votul. Cred că este momentul să renunţăm cu toţii la orgolii, să ne gândim la interesul naţional, la oamenii care aşteaptă cu speranţă ca ţara să fie bine cârmuită. De ce are nevoie România acum? O să îl parafrazez pe Iosif Jumanca şi voi spune că România are nevoie în primul rând de oameni politici cu simţ naţional, raţionali şi echilibraţi, are nevoie de buni români, de adevăraţi oameni de stat care să pună interesul naţional mai presus de cel personal.

România are nevoie de stabilitate, de un Guvern în care portofoliile să fie ocupate pe bază de meritocraţie şi nu pe recomandarea şefului din organizaţia de partid. Avem nevoie de un prim-ministru cu gândire europeană, cu pregătire şi experienţă profesională solidă, un om care să implementeze cu răspundere măsurile promise românilor în programul de guvernare. Şi România mai are nevoie de ceva… are nevoie acută de o coaliţie de guvernare unită, coerentă şi statornică în decizii. Dacă vom înţelege toate aceste lucruri vom avea un viitor, dacă nu… să ne ajute Dumnezeu!”