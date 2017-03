Povestea constructorului din Sebeş pasionat de bucătărie: „După 10 ore pe şantier, schimb salopeta cu şorţul“

Marius Bogin are 44 de ani şi este absolvent al unei şcoli profesionale în domeniul construcţiilor. De mai mulţi ani deţine o firmă cu câţiva angajaţi şi derulează lucrări în domeniu, mai ales construcţii de case.

De pe la 16-17 a fost atras de bucătăre. ”La început făceam mâncăruri simple cum ar fi cartofi prăjiţi. Cu timpul am început să fac lucruri mai deosebite. Acum nu trece o zi fără să gătesc ceva. Pasiunea am găsit-o şi pe şantier unde, din necesitate, a trebuit să îmi gătesc. În timp am prins gusturile”, spune constructorul din Sebeş.

”Lucrând pe şantier, în construcţii, trebuia să-mi fac singur mâncare. După ce m-am căsătorit, soţia mea a venit de la bloc, nu ştia să gătească, şi ne-am învăţat unul pe altul. Tăind porci de tînăr, atunci am descoperit mai tare, mi-a plăcut şi mi-a intrat deja în mână, şi am început sa fac preparate”, a mai precizat Marius.

Tot ceea ce prepară acesta este natural, adică produs şi crescut în cele mai bune condiţii. Pentru el munca în bucătărie înseamnă relaxare. ”După 10 ore de muncă pe şantier schimb salopeta cu şorţul de bucătărie. Mă relaxează foarte mult. Apa şi focul îmi oferă energie. Este o plăcere pentru mine”, afirmă constructorul-bucătar. Marius găteşte în principal pentru familie, dar, la evenimente mai deosebite, cum sunt sărbătorile de Crăciun şi de Paşte, prepară meniuri pentru prieteni. Acesta este la fal de priceput şi la prăjituri, la fel ca restul mâncărurilor pe care le face în bucătărie.

”Îmi place să gătesc cu tot ceea ce este natural, făcut şi produs de mine în gospodărie. Până la sfârşitul anului 2017 voi deschide o cramă la Sebeş cu un meniu tradiţional românesc”, mai spune Marius Bogin. Pasiunea pentru gătit i-a adus acestuia şi participarea la concursul TV ”Chefi la cuţite”.