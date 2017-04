Peste 70 de sesizări depuse la Garda de Mediu în legătură cu accidentul ecologic din Apuseni. Prefectul de Alba: ”Societatea Cupru Min va fi amendată”

Prefectul de Alba, Dănuţ Hălălai, a declarat marţi că este de părere că societatea Cupru Min ar trebui amendată şi că se studiază posibilitatea unei plângeri penale.

”Pot să vă spun că sunt peste 70 de reclamaţii, de sesizări depuse la Garda Naţională de Mediu. Este clar că fenomenul este vizibil, nu poate fi ascuns sub preş şi nu voi permite sub nicio formă ca viaţa şi sănătatea oamenilor şi a peştilor şi a animalelor să fie pusă în pericol, îndiferent de numele societăţii comerciale care va face chestia asta. Toată lumea trebuie să respecte legea şi cu preponderenţă legea mediului trebuie respectată pentru că este viitorul copiilor noştri în joc”, a declarat Dănuţ Hălălai.

Despre numărul mare al reclamaţiilor depuse, prefectul Hălălai afirmă că ”oamenii sunt îndreptăţiţi” să facă acest lucru.

Acolo era un viciu ascuns, pentru că în timp, din 1988, s-a tot depozitat material pe el. Ţeava a fost de metal, s-a perforat. Am convocat pentru mâine, la ora 9, un comitet de situaţii de urgenţă să vedem exact. Am chemat şi responsabilii de la Cupru Min. La momentul de faţă nu mai există poluare, tot ce exisată există doar pe râul Arieş din cauza faptului că a existat o cantitate destul de mare de steril care s-a depus pe maluri. În momentul de faţă, acest steril este preluat de apă datorită faptului că s-a dat drumul la barajul de la Mihoeşti. Se pare că, din informaţiile pe care le am de la Apele Române, că nu a existat mortalitate piscicolă, ceea ce este foarte important pentru noi. Din punctul meu de vedere, şi din discuţia pe care am avut-o cu colegii de la Mediu, societatea va fi amendată, pentru că treebuia să facă tot ceea ce este necesar pentru a nu pune în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor. Vedem dacă este cazul să facem şi dosar penal, să trimitem spre procuror. Vom lua toate măsurile legale”, a completat prrefectul de Alba.