Monumentele din Cetatea Alba Iulia pot fi descoperite şi cu ajutorul unor plăcuţe cu cod QR. Concurs cu premii la încheierea proiectului

În aceste zile, se montează primele plăcuţe turistice pe monumente, obiective turistice aflate în incinta Cetăţii Alba Carolina. Plăcuţele sunt amplasate în locuri vizibile şi la o înălţime care să permită scanarea codului QR cu ajutorul smartphone-ului.

Telefonul trebuie să aibă conexiune la internet. Dacă nu există internet pe telefonul mobil, se poate apela la WI-FI. Zonele în care există internet gratuit sunt marcate pe plăcuţe cu simbolul FREE WI-FI. Pentru a scana codul QR este nevoie nevoie de o aplicaţie de citire a lui. Dacă telefonul nu are una instalată de către producător, se poate descărcauna gratuită de pe internet. După scanarea codului QR, utilizatorul ajunge la povestea dedicată obiectivului în cauză, disponibilă în format text, dar şi audio-video. Ajuns aici, are posibilitatea de a selecta limba în care vrea să afle povestea: română, engleză, franceză şi italiană. Astfel, turiştii români şi străini au acces gratuit la un sistem de ghidaj turistic în timp real. În plus, se pot bucura de o experienţă inedită şi pot pleca din Alba Iulia cu amintiri frumoase.

Porţile Cetăţii Alba Carolina, Obeliscul „Horea, Cloşca şi Crişan“, Muzeul Naţional al Unirii, Sala Unirii, Catedrala Romano-Catolică, Catedrala Încoronării, Palatul Principilor, Palatul Apor, Biserica memorială „Mihai Viteazul“, Sinagoga sunt doar câteva dintre cele 64 de obiective pe care vor fi amplasate plăcuţe de ghidaj turistic. Toate aceste locuri vor face parte dintr-un circuit virtual uşor de urmat, la îndemâna oricărui turist român şi străin.

Localnicii şi turiştii pot avea prima interacţiune cu plăcuţele turistice prin participarea la concursurile QR Tour, organizate prin proiect în Cetatea Alba Carolina, în perioada 8-15 noiembrie 2017. Startul se va da în fiecare zi, la ora 12.00, în incinta Muzeului Principia. După înregistrare, participanţii trebuie să scaneze codul QR de pe bannerul de concurs. Ulterior, vor primi pe telefon indiciile de concurs, text şi foto, cu ajutorul cărora trebuie să descopere obiectivul din incinta Cetăţii care poartă plăcuţa câştigătoare. În fiecare zi de concurs, se va acorda câte un premiu în valoare de 300 lei, celui care va descoperi primul monumentul cu plăcuţa câştigătoare.

Concurentul în cauză va primi pe telefon un mesaj care indică faptul că este primul care a identificat monumentul conform indiciilor din ziua de concurs. Ceilalţi participanţi vor fi informaţi, în momentul în care descoperă obiectivul în cauză, că există deja un câştigător. În fiecare zi, concursul se încheie la ora 17.00, iar premiul poate fi ridicat de la standul concursului până la ora 18.00. Concursurile se adresează localnicilor şi turiştilor interesaţi să descopere Cetatea într-un mod inedit. Regulamentul concursului este disponibil pe pagina de Facebook a proiectului, www.facebook.com/Descoperă-patrimoniul-cultural-din-Alba-Iulia-prin-QR-COD.

Promovarea patrimoniului cultural de excepţie al oraşului Alba Iulia cu ajutorul plăcuţelor turistice este posibilă prin proiectul „DESCOPERĂ PATRIMONIUL CULTURAL DIN ALBA IULIA PRIN QR COD!”. Proiectul este co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional (AFCN). Bugetul total al proiectului este de 60.000 lei (50.000 lei-finanţare nerambursabilă AFCN şi 10.000 lei -contribuţia Primăriei Municipiului Alba Iulia).