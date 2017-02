”M-a lovit, m-a ameninţat şi mi-a tăiat cauciucurile de la maşină”. Povestea unei femei care îşi acuză fostul iubit de hărţuire

Poliţiştii Biroului de Ordine Publică,Compartimentul Proximitate din cadrul Poliţiei Municipiului Alba Iulia, au luat măsura reţinerii faţă de un bărbat din Alba Iulia, judeţul Alba pentru săvârşirea infracţiunilor de lovire sau alte violente şi hărţuire.

În urma cercetărilor s-a constat că, în perioada octombrie 2016 – 15.01.2017, bărbatul (Z.H.C.R) de 43 de ani, din Alba Iulia, a lovit-o in repetate rânduri şi a hărţuit-o pe H.L. de 41 de ani, din Alba Iulia. La data de 09.02.2017, s-a luat măsura reţinerii pentru o perioadă de 24 ore, fiind depus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba. În continuare, bărbatul este cercetat, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovire sau alte violente şi hărţuire. Parchetul a decis ulterior cercetarea bărbatului sub control judiciar şi cu interdicţia de a se apropia de victimă.

Femeia a declarat pentru proalba.ro că de câteva luni este supusă unui calvar. Este divorţată de câţiva ani, are o fiică minoră iar în toamna anului trecut a cunoscut, pe internet, un albaiulian plecat, la vremea aceea, în străinătate. După mai multe conversaţii, cei doi au decis să se vadă, aşa că bărbatul a revenit în ţară unde, susţine tânăra, au început o relaţie. La scurt timp au apărut şi problemele, imediat după ce fata a decis să încheie povestea de iubire.

Bărbatul a început să o ameninţe la telefon, să o caute la locul de muncă şi să o urmărească, inclusiv în zona în care locuieşte. Lucrurile au degenerat, susţine femeia, la începutul anului atunci când, povesteşte ea, a fost bătută de bărbat, în două rânduri, în plină stradă. Mai mult decât atât, tânăra spune că s-a trezit, de mai multe ori, cu cauciucurile maşinii tăiate. Afirmă că are certificate medico legale care atestă că a fost bătută şi că s-a adresat, constant, poliţiei. Tot ce speră este ca oamenii legii să îl tragă la răspundere pe fostul iubit pe care îl consideră o ameninţare, atât pentru ea cât şi pentru fiica ei.