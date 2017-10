Gruparea cămătarilor din Sibiu, aproape ”achitată” la Curtea de Apel Alba Iulia. Închisoare cu suspendare pentru un notar, achitare pentru şase inculpaţi

Un număr de 14 inculpaţi au fost judecaţi la Curtea de Apel Alba Iulia timp de mai bine de patru ani, începând cu luna aprilie 2013. Este vorba despre Cornea Constantin, Damian Dumitru, Iluţ Bucur Daniel, Jucan Bogdan Florin, Mărginean Răzvan Emilian (notar public), Şandru Nicolae, Tanciu Ioan, Cornea Mihai, Duşe Sorin Daniel, Rujan Cosmin George, Haiduc Cătălin Marian, Bracon Neculai, Mărginean Daniel şi Filimon Flaviu Ioan. Faptele au avut loc în perioada 2008 - 2013. Doar cinci dintre aceştia au primit pedepse cu executare, cea mai mare fiind de 5 ani şi 10 luni după gratii pentru un inculpat recidivist. Trei au fost condamnaţi cu suspendare, iar restul au fost achitaţi sau s-a dispus încetarea procesului penal datorită prescripţiei răspunderii penale.

Gruparea a fost destructurată de poliţiştii BCCO Alba Iulia şi procurorii DIICOT în noiembrie 2012, respectiv martie 2013. Inculpaţii sunt acuzaţi de constituirea unui grup infracţional nestructurat, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, şantaj, cămătărie, fals intelectual şi spălare de bani. Prezenţa notarului Răzvan Mărginean Emilian în rândul inculpaţilor este motivul pentru care dosarul a fost de competenţa Curţii de Apel, în faza de fond.

„Membrii grupării identificau persoanele care doreau să împrumute diferite sume de bani. Ulterior încheiau contracte notariale cu complicitatea unor notari publici care susţineau activitatea membrilor grupării. În contractele de vânzare cumpărare pentru locuinţe sau terenuri erau trecute sume nereale, respectiv sumele împrumutate plus dobânzile pe care le percepeau. De la sume de 3.000 – 4.000 de euro se ajungea ca părţile vătămate să fie obligate să plătească sume de 100.000 de euro sau chiar mai mari”, a declarat comisarul şef Traian Berbeceanu, fostul comandant al Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba Iulia, la momentul primelor arestări. În dosar sunt 46 de părţi vătămate şi civile. 17 dintre acestea solicită, în total, de la inculpaţi suma de 2 milioane de euro.

Deciziile Curţii de Apel Alba Iulia pentru cei 14 inculpaţi:

Cornea Constantin - 4 ani de închisoare

Damian Dumitru Daniel - 4 ani de închisoare

Iliuţ Bucur Daniel - 5 ani şi 10 luni de închisoare

Jucan Bogdan Florin - 1 an şi 6 luni de închisoare cu suspendare condiţionată

Şandru Nicolae - achitare şi încetarea procesului penal ca efect al prescripţiei penale

Tanciu Ion - încetarea procesului penal ca efect al prescripţiei penale

Cornea Mihai - achitare şi încetarea procesului penal ca efect al prescripţiei penale

Duşe Sorin Daniel - încetarea procesului penal ca efect al prescripţiei penale

Haiduc Cătălin Marian - 4 ani de închisoare

Rujan Cosmin Gheorghe - 4 ani de închisoare

Filimon Flaviu Ioan - 3 ani de închisoare cu cu suspendare sub supraveghere

Mărginean Răzvan Emilian - 3 ani de închisoare cu cu suspendare sub supraveghere

Mărginean Daniel - achitat

Bracon Neculai - achitat

Inculpaţii au fost obligaţi să plătească daune totale de pste 600.000 de euro către părţile vătămate. În timpul anchetei, au fost identificate mai multe părţi vătămate, pe care inculpaţii le-au împrumutat cu sume de bani în valută, pentru care au solicitat şi încasat dobânzi săptămânale sau lunare de 10-50%. Pentru a-şi asigura recuperarea sumelor de bani pretinse, membrii grupării au obligat părţile vătămate să constituie garanţii imobiliare. Actele erau întocmite în majoritatea cazurilor la Biroul Notarial al notarului Răzvan Mărginean, la solicitarea şi conform indicaţiilor membrilor grupării şi cu sprijinul unei angajate din cadrul OCPI Sibiu, care asigura în mod preferenţial obţinerea certificatelor de carte funciară.

Notarul public primea comisioane substanţiale, în schimbul sprijinului acordat membrilor grupării la înselarea părţilor vătămate, cu ocazia semnării contractelor de împrumut. Ulterior, inculpaţii exercitau violenţe asupra victimelor, le şantajau şi le ameninţau, pentru a le determina să plătească sumele de bani şi dobânzile fixate discretionar. După semnarea contractelor de împrumut membrii grupării îşi ameninţau şi îşi băteau victimele, pentru a le determina să plătească sumele şi dobânzile din contractele de împrumut. Una dintre victime a fost chiar tăiată la picior cu un cuţit. Mulţi dintre păgubiţi şi-au pierdut locuinţele sau terenurile cu care au garantat în contractele de împrumut. Rechizitoriul procurorilor prezintă cazurile grave ale unor oameni care şi-au pierdut casele şi terenurile în urma împrumuturilor luate.

Povestea unui caz revoltător

O persoană şi-a pierdut o fermă în urma problemelor cu cămătarii iar o familie a pierdut terenuri şi imobile în valoare de peste 400.000 de euro. În toamna anului 2009, bărbatul a fost implicat într-un schimb de autoturisme cu Bucur Daniel Iliuţ, unul din inculpaţii din dosar. Potrivit înţelegerii, acesta urma să ofere persoanei vătămate un autoturism BMW seria 5 în schimbul unui autotursim marca Audi A4 şi a sumei de 3.000 de euro. “Deoarece persoana vătămată nu dispunea la acel moment de bani lichizi, Iliuţ Bucur Daniel i-a sugerat să ia un împrumut, sens în care i-a făcut cunoştinţă cu inc. Damian Dumitru Daniel spunându-i că acesta l-ar putea împrumuta. Inc. Damian Dumitru Daniel a împrumutat persoanei vătămate iniţial suma de 3.000 euro cu o dobândă de 500 euro pe lună, apoi a mai împrumutat prin intermediul lui inc. Iliuţ suma de 9.000 euro, deci în total 12.000. Persoana vătămată a plătit dobânda timp de câteva luni, după care nu a mai putut plăti. Pentru a plăti dobânzi persoana vătămată a apelat a efectuat mai multe împrumuturi, la alte persoane fizice, prieteni, rude, bănci.