Dosar de înşelăciune finalizat la IPJ Alba: 11 persoane acuzate că au luat credite de 230.000 de lei cu documente false

La data de 28.03.2017, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba au finalizat cercetările faţă de 11 persoane bănuite de comiterea unor infracţiuni de înşelăciune, instigare la înşelăciune, fals şi uz de fals.

Din cercetări a rezultat că, în perioada 2013 – 2014, nouă persoane din judeţul Alba au solicitat şi obţinut un număr de 10 credite de nevoi personale de la sucursala din Alba Iulia a unei bănci, prezentând adeverinţe de salariu, contracte individuale de muncă şi acte adiţionale la contractele individuale de muncă, care atestau faptul că realizau venituri şi erau angajate la o societate comercială din Alba Iulia, în condiţiile în care aceste persoane nu figurau în evidenţele Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba şi nu figurau ca fiind angajaţii vreunui agent economic.

Documentele(adeverinţe de venit, contracte individuale de muncă şi acte adiţionale la contractele individuale de muncă) ar fi fost emise de către administratorul unei societăţi comerciale din Alba Iulia care le-a pus la dispoziţia persoanelor ce au obţinut creditele şi care le-a instigat să le folosească în obţinerea de credite. Totodată, poliţiştii au stabilit faptul că, un alt bărbat ar fi facilitat obţinerea acestor documente false de către persoanele care intenţionau să obţină un credit de nevoi persoane de la sucursala bancară în cauză, cunoscând faptul că aceste documente sunt false, pe unele dintre acestea întocmindu-le personal. Documentele întocmite în fals au fost ulterior folosite, pentru obţinerea de credite de nevoi personale, cu valori cuprinse între 8.100 şi 40.700 lei, banca fiind prejudiciată, în total, cu suma de 232.500 lei.

Dosarul finalizat a fost înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, cu propunere de emitere a rechizitoriului şi trimitere în judecată faţă persoanele ce au obţinut creditele, sub aspectul comiterii infracţiunilor de înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals. În sarcina administratorului societăţii ce a emis documentele false şi a persoanei care a intermediat obţinerea documentelor, au fost reţinute infracţiunile de instigare la înşelăciune, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la înşelăciune şi complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată respectiv instigare la înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

