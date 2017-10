Cămara lui Matei, secretele unei mici afaceri cu produse ecologice tradiţionale

O familie din Sebeş a demarat o afacere după o idee de la propria nuntă. Mircea Matei, un tânăr de 29 de ani, a constatat că la nunta sa s-a consumat o cantitate importantă de sirop de soc, în detrimentul sucurilor din magazine. Atunci s-a hotărât să înfiinţeze o mică afacere, prin care să obţină produse ecologice din materii prime ce provin din grădina sa sau a altor agricultori din zonă. Aşa a început Cămara lui Matei.

„Ideea a venit de la propria nuntă, atunci când am văzut că s-a consumat foarte bine siropul de soc. Am constatat cu mare surprindere că s-au consumat peste 250 de litri de sirop de soc combinat cu apă, în timp ce sucul acidulat, din comerţ, a fost băut mult mai puţin, sub 60 de sticle. M-am gândit că lumea a început să consume mai natural, mai sănătos şi atunci am zis să încep afacerea asta“, spune Mircea Matei.

SIROPUL DE SOC ŞI ZACUSCA, VEDETELE DIN CĂMARĂ

„Am autorizat un spaţiu pe care îl avem acasă şi aşa am început producţia. Materia primă o iau de la noi din grădină sau cumpăr de pe piaţă“, afirmă tânărul întreprinzător. Cu toate că mica lor afacere a început abia anul trecut, ei valorifică deja multe dintre produse, făcute „după reţeta bunicii“, la magazine din Alba Iulia, Sebeş, Deva, Timişoara şi din Bucureşti, la Băcănia Veche. În Sebeş, produsele se găsesc şi în restaurante. De asemenea, familia Matei participă la târguri de profil din Alba şi din alte judeţe, unde comercializează produsele tradiţionale. Socul este strâns de pe câmp, iar afinele şi cătina sunt cumpărate de la piaţă.





„Siropul de soc este vedeta, merge cel mai bine, şi la restaurante, şi în magazine. Mai avem sirop de cătină, de zmeură, de afine, de mentă. Facem şi dulceaţă de pepene galben. Nu mai auzisem de dulceaţă de pepene. Am încercat, ne-a plăcut şi n-am mai stat pe gânduri. De asemenea, facem dulceaţă de afine, care merge excelent la papanaşi“, a explicat proprietarul afacerii Cămara lui Matei. Nu lipsesc de pe lista cu oferte nici murăturile, zacusca, ardeii iuţi în oţet şi pasta de ardei.





Însă vedeta toamnei este zacusca: 2.000 de borcane de zacuscă au fost deja preparate în Cămara lui Matei şi vor pleca spre magazine în perioada următoare. Reţeta este, de asemenea, una specifică zonei: ceapa este călită până devine aurie, iar ardeii sunt tocaţi mărunt, la fel şi vinetele coapte. Toate fierb la foc domol patru-cinci ore, împreună cu boabele de piper şi foile de dafin. Un borcan de zacuscă costă 9 lei. Acelaşi preţ are şi dulceţa de pepene, în timp ce un borcan de ardei iuţi în oţet costă 10 lei, iar un borcan de pastă de ardei – 9 lei.

Siropul de soc se vinde cu 14 lei sticla de 750 ml, iar cel de cătină cu 24 de lei. Mircea Matei spune că intenţionează să lărgească gama de produse cu compot de dovlecel, dulceaţă de ardei iuţi şi de nuci verzi. Deja, pe rafturile Cămării a apărut din acest an şi siropul de muguri de brad, care costă 33 de lei sticla de 750 ml.

„VREM SĂ NE EXTINDEM“

„Afacerea merge binişor, dar vreau să ne dezvoltăm. Planul este ca în doi-trei ani să construim o fabrică, unde să producem o cantitate mult mai mare faţă de ceea ce suntem capabili în prezent. Am constatat că este cerere destul de mare pe piaţă. Oamenii au început să aprecieze produsele de casă, ecologice, fără aditivi“, afirmă tânărul antreprenor.

Zacusca din Cămara lui Matei este una dintre piesele de rezistenţă ale magazinului Bunătăţuri Româneşti din Alba Iulia, unde se comercializează exclusiv produse ecologice, obţinute în mod tradiţional. Magazinul din Alba Iulia este primul deschis de o cooperativă agricolă din România. „Sprijinim producătorii agricoli să vândă fără intermediari. Avem produse tradiţionale, cu atestat tradiţional, avem şi produse bio. Toate sunt româneşti, de la noi. Produsele din Cămara de la Sebeş sunt foarte solicitate ceea ce arată calitatea acestora“, afirmă reprezentantul magazinului din

Alba Iulia.