Aplicaţii inovatoarea realizate în competiţia Hackathon de la Alba Iulia. Echipele şi proiectele câştigătoare

Evenimentul a fost organizat de către Tech Lounge, în parteneriat cu Orange Romania, Municipiul Alba Iulia şi Universitatea „1 Decembrie 1918”, în cadrul proiectului pilot de oraş inteligent (smart city) demarat de către municipalitatea albaiuliană şi Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.

Aplicaţiile realizate în cadrul competiţiei:

WhiteRCPT este o aplicaţie pentru sistemele de operare IOS care contribuie la menţinerea cheltuielilor personale sub control. De asemenea, oferă date despre lucrurile pe care sunt cheltuiţi banii lunar, acolo unde conturile bancare şi cardurile nu ajută: la cheltuielile de tip „cash”. Aplicaţia fotografiază bonul fiscal, după care face un sumar al cheltuielilor.

SMity – integrează informaţii eterogene, precum datele de la senzorii uRadMonitor de calitate a aerului, informaţii privind fluxul de persoane şi iluminatul public. Pe baza acestor fluxuri, SMity prezintă un profil al vieţii oraşului accesibil şi inteligibil persoanelor cu orientări profesionale şi interese diverse, precum decidenţii din zona politică şi de afaceri, experţii privind sănătatea publică, cultura sau infrastructura urbană, locuitorii oraşului sau turiştii.

Qivee este un dispozitiv de încărcare wireless pentru telefoane, personalizat pentru restaurante şi firme. Cu un design modular, acesta poate fi adaptat ca dimensiune, pentru a încărca telefoanele clienţilor şi a afişa pe mobil informaţii orientate către utilizator (meniul, oferte speciale şi publicitate în cadrul restaurantelor).

Softschool – o soluţie completă de management educaţional care conectează elevii, autorităţile, părinţii şi angajatorii şi răspunde nevoilor lor specifice de informare şi comunicare.





SmartParking-Alba Iulia se pliază pe nevoia de a reduce aglomeraţia din parcările oraşului şi incapacitatea de a găsi loc de parcare. Principiul de funcţionare este pe baza unui senzor de mişcare la intrarea şi la ieşirea din zona special amenajată ca parcare, contorizând numărul de locuri disponibile şi apoi transmiţând aceste date printr-o aplicaţie mobilă sau printr-un SMS către telefoanele utilizatorilor.

Smart harversters este un soft cu aplicabilitate în agricultură, care poate primi informaţii de la senzori utilizând reţele şi servicii web şi care poate genera şi transmite servicii web către sateliţi sau alte softuri interesate de informaţiile agregate.

AutoHome este o aplicaţie cu care se pot gestiona aparatele electronice din casă. Cu această aplicaţie se poate economisi energie, timp şi oferă o siguranţă şi un confort mai bun. Cu ajutorul AutoHome se pot controla electronicele din casă chiar şi de la distanţă.

Busful este o aplicaţie de eficientizare a mobilităţii urbane şi interurbane, care îşi propune să eficientizeze călătoria cu mijloacele de transport. Din aplicaţie se poate comanda un taxi direct unde e nevoie, se pot cumpăra bilete de autobuz, autocar sau tren sau se pot analiza diverse rute. Aceasta poate oferi recomandări pentru cele mai eficiente moduri de a ajunge la destinaţie.

Smart Citadel este o aplicaţie care se concentrează pe promovarea Cetăţii Alba Carolina şi prin care se pot primi suveniruri şi vouchere în mod gratuit.





Watch Smart oferă o soluţie de monitorizare şi intervenţie de la distanţă în camera bebeluşului, integrând un sistem de senzori de temperatură, posibilitatea de a legăna pătuţul bebeluşului şi un sistem de comunicare, incluzând luminiţe, muzică şi voce. Părinţii pot avea astfel o supraveghere continuă a camerei copilului printr-o aplicaţie securizată.

iOLA – o aplicaţie de eficientizare a comunicării şi relaţiilor interumane, care aderă la principiul „People to People to Things to Things”.

ADAMM Lights este un proiect care urmăreşte integrarea senzorilor de prezenţă în infrastructura de iluminat public, utilizând platforma LoRaWAN (deja existentă şi funcţională în Alba Iulia, în cadrul proiectului Alba Iulia Smart City), pentru a îmbunătăţi sistemul de management şi pentru a reduce consumul de energie electrică.

În sala de lucru, Orange România a pus la dispoziţia participanţilor accesul facil la infrastructura de smart city implementată deja la Alba Iulia: internet Wi-Fi, access la datele colectate prin soluţia City Analytics, la datele furnizate de platforma de măsurare a calităţii aerului uRADMonitor, acces la informaţiile colectate de aplicaţia e-AlbaIulia, la platforma de dispecerizare Civic Alert, la reţeaua LoRaWAN, precum şi la datele colectate de soluţia de control al iluminatului public. De asemenea, mentorii TechLounge, Orange România şi echipa Alba Iulia Smart City au fost în permanenţă alături de concurenţi pentru a le oferi cele mai bune condiţii de lucru.

Echipele şi aplicaţiile câştigătoare:

White City Code cu aplicaţia WhiteRCPT: Adrian Roşian, George Cosma, Vlad Anghene şi Alexandra Tamaş;

AutoHome formată din 4 elevi din clasa a IX-a C, de la Liceul „Horea, Cloşca şi Crişan” din Alba Iulia (Bîcu Diana, Csortan Nicoleta, Hada Ioan şi Neamţu Claudiu);

O echipă mixtă formată ad hoc compusă două echipe de elevi de la HCC: SmartCitadel (Ştefan Andrei, Oneţiu George, Trif Adrian, clasa a X-a C) şi Busful (Adam George şi Mărginean Tiberiu, clasa a XI-a B, Corpodean Darius, clasa a X-a A, şi Mermezan Mihai, clasa a X-a B);

iOLA, având ca membri pe: Cătălin Chitu şi Mircea Oaida.





Echipa elevilor de la HCC care au dezvoltat proiectul SmartParking Alba Iulia, formată din Bendea Daniel şi Sebeni Dragoş, clasa a XI-a C, Opriţa Cătălin, clasa a X-a C, şi Şofrac Robert, clasa a X-a A, va fi susţinută pe partea de mentorat de către de profesorii lor şi de către experţii din cadrul programului Innovation Labs, în vederea dezvoltării proiectului. Pe data de 24 mai a.c., va avea loc la Bucureşti evenimentul naţional Demo Day unde, în prezenţa reprezentanţilor mediului de afaceri, a investitorilor, a autorităţilor administraţiilor locale şi guvernamentale şi a presei, echipele câştigătoare ale hackathonului organizat în Alba Iulia îşi vor putea prezenta evoluţia proiectelor şi vor avea şansa să obţină finanţare pentru transformarea ideilor în afaceri de succes.

Innovation Labs este un pre-accelerator de start-up-uri cu profil tehnic care a fost iniţiat la Universitatea Politehnică Bucureşti în 2011 de către Prof. Dr. Ing. Răzvan Rughiniş, Andrei Pitiş şi Bogdan Iordache. În ultimii trei ani de zile, a crescut în amploare, în prezent cooptând instituţii academice din România care acoperă cca 80% dintre absolvenţii anuali, la nivel naţional, ai specializărilor vizate. De asemenea, numărul şi greutatea partenerilor, precum şi amploarea vizibilităţii în media au crescut considerabil, de-a lungul anilor.