Începe „Alba Fest 2018“. Peste 50.000 de oameni sunt aşteptaţi la spectacolele din Cetatea Alba Iulia

Alba Fest 2018 este cel mai important eveniment organizat de Primăria Alba Iulia în acest an. Bugetul festivalului se ridică la suma de 700.000 de lei.





Potrivit administraţiei locale, “marea unire” a celor mai în vogă artişti din industria muzicală românească va face istorie într-o nouă ediţie. Artiştii cu hit-uri devenite peste noapte „number one” la toate radiourile şi în toate topurile, cei mai văzuţi şi apreciaţi la toate emisiunile TV din România, vin din nou în Transilvania, la Alba Fest – The very Best of The Best.

”Numărătoare inversă a început, doar câteva ore ne despart până la debutul unei noi ediţii a celui mai aşteptat eveniment al anului de la Alba Iulia. Cei care vor alege să petreacă acest sfârşit de săptămână în Cealaltă Capitală vor avea parte de momente memorabile”, mai susţin reprezentanţii administraţiei locale. Sunt aşteptaţi în Cetatea Alba carolina, în cele trei zile de spectacole, peste 50.000 de spectatori.

Pe lângă super concertele pregătite la ceas de seară, cu B.U.G. Mafia, INNA, Andra, Smiley, Carla’s Dreams, Paraziţii, Atonia, Alina Eremia, 3SE, Vanotek, Sore, Alex Velea, Jo, Whats’Up, Fly Project, Nicoleta Nucă, Guess Who, Freestay, Irina Rimes, Feli, Mira şi Lidia Buble, petrecerea va continua şi după spectacol la Stage Summer: Alba Fest Official After Party, când Batalionul de distracţie se mută în curtea Cazarmei Gemina (în spatele scenei de concert).





Ca în fiecare an divertismentul continuă şi după spectacole, iar anul acesta Club Stage va aduce petrecerea mai aproape de scena Alba Fest şi a pregătit 3 zile de distractie la Stage Summer: Alba Fest Official After Party, hosted by: Moving Elements • DJ Paul • ANER, în 8, 9 şi 10 Iunie, de la ora 23:00, alături de artiştii invitaţi în acest an la Alba Fest. Pregătirile au intrat pe ultima sută de metri, scena festivalului este montată, iar în curtea cazarmei s-a montat şi cortul care va găzdui petrecerea de după spectacole.

Programul evenimentelor la festivalul ”Alba Fest”