Un model Victoria's Secret refuză să mai ţină diete stricte: „Viaţa mea înseamnă mai mult decât ce măsură port la blugi“

Cu toate acestea, pentru Bridget Malcolm, în vârstă de 26 de ani, obţinerea trupului perfect de model nu a reprezentat niciun avantaj, ceea ce a determinat-o pe tânăra de origine australiană să renunţe la dietele stricte, potrivit The Independent.

„În luna august a acestui an mi-am făcut o promisiune. A venit timpul să fac pace cu trupul meu. Practic, nu am mai vrut nici un punct de referinţă din momentele în care eram eram mai slabă sau mai grasă“ a adăugat modelul, menţionând că şi-a şters toate fotografiile făcute din sala de gimnastică şi postate anterior pe contul său din reţeaua socială.

FOTO Instagram

„Am vrut doar să nu mă mai privesc în oglindă şi să-mi spun că sunt prea grasă şi că nu mă străduiesc suficient să schimb asta“, a adăugat modelul.

După 12 ani de diete alimentare stricte şi de a lucra intens în sala de sport, în încercarea de a-şi tonifia musculatura, de dragul carierei sale, tânăra a dezvăluit că în cele din urmă „a încetat să mai permită existenţa vinovăţiei“ şi şi-a revizuit de atunci întreaga abordare a dietei şi a programului de exerciţii.

„Nu pot să vă spun de câte ori m-am culcat simţindu-mă vinovată şi reevaluând în gând cât am mâncat la cină sau în timpul zilei sau încercând să mă conving să-mi schimb dieta, să încep din nou un antrenament greu, să-mi evaluez măsurile ş.a.“, a continuat modelul.

Malcom dezvăluie că a ales să fie mai relaxată în ceea ce priveşte stilul său de viaţă, deoarece „viaţa este prea scurtă pentru a te concentra doar pe felul în care arăţi.

FOTO Instagram

„Nu am realizat niciodată cât de mult timp şi energie am consumat ţinând tot felul de diete, iar acum mă simt, în sfârşit liberă, iar acesta este un sentiment minunat. Mi-aş fi dorit să fi luat această decizie mult mai devreme, dar mai târziu este mai bine decât niciodată. Am mai luat în greutate şi chiar nu mă mai interesează. Viaţa mea înseamnă mai mult decât ce măsură port la blugi“, a conchis modelul.