Un fost ofiţer maritim explică de ce duşul cu apă rece e terapie pentru sănătate

„Apa rece vă va trezi fără îndoială şi vă va ţine treaz, dar are chiar mai multe beneficii pentru sănătate decât orice altceva. În cazul unui antrenament în Forţele Navale ale Statelor Unite petreceam mult timp în apă rece şi există, de fapt, o explicaţie ştiinţifică pentru care făceam acest lucru care poate părea nebunesc. Ei bine, unul dintre motivele pentru care sportivii profesionişti fac duş de fiecare dată cu apă rece după un antrenament este acela că recuperarea este mai rapidă. Astfel are loc vasoconstricţia (n.r. micşorare a diametrului vaselor sangvine prin contracţia fibrelor musculare netede din pereţii lor - ceea ce are drept rezultat reducerea afluxului de sânge) întregului corp, stingând tot acel acid lactic, astfel încât să vă simţiţi bine a doua zi şi să fiţi pregătit pentru antrenamentul din ziua următoare“, a declarat fostul ofiţer maritim, potrivit The Independent.