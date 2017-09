Trăsnaia papagalului vorbitor care a făcut o comandă online, imitând vocea stăpânei lui: Ce a cumpărat pasărea

Un papagal gri african, ce aparţine unei femei din Londra, Corienne Pretorius (39 de ani) a reuşit să plaseze o comandă online, pe site-ul Amazon, în lipsa stăpânei sale.

Corienne Pretorius nu îşi amintea să fi plasat o comandă pentru cutii de cadouri, iar după ce i-a exclus pe soţul şi fiul ei în vârstă de opt ani de pe lista cumpărătorilor prezumtivi, această femeie sud-africană de 39 de ani, care locuieşte în sud-estul Londrei, l-a identificat pe adevăratul „vinovat“: Buddy, papagalul ei gri african în vârstă de cinci ani.

Papagalul Buddy, alături de stăpâna sa din Londra, Corienne Pretorius FOTO Henry Nicholls / SWNS.com

„Sâmbătă, am fost plecaţi de acasă pentru câteva ore, iar când m-am întors, l-am auzit pe Buddy vorbind, dar nu prea înţelegeam ce zice. Apoi am auzit-o pe Alexa spunând „scuze, nu prea am înţeles. Buddy apoi a spus „Alexa“ şi nişte bolboroseli şi ea i-a răspuns „Ce doriţi să comandaţi? Nu am mai auzit ce s-a mai întâmplat apoi şi nu m-am mai gândit la asta până când lucram la calculator şi am primit o notificare cum că a fost plasată comanda mea de pe Amazon“, a povestit stăpâna papagalului, potrivit The Sun.

„Nu comandasem nimic şi nu ştiam ce a fost comandat. I-am întrebat pe soţul şi pe fiul meu, care nu ştiau despre ce vorbesc, aşa că am întrebat-o pe Alexa care a fost ultima mea comandă şi ea a spus că sunt aceste cutii de cadouri aurii. Am râs atât de tare, deoarece mi-am dat seama pe loc că trebuie să fi fost Buddy“, a continuat femeia.

Corienne, care este originală din Africa de Sud l-a cumpărat pe Buddy în 2013 şi spune că mereu o imită atunci când nu se află în cameră: „Buddy vorbeşte mult, dar niciodată atunci când mă poate vedea. Dacă sunt în cameră, nu va spune nimic deoarece mă ascultă, iar când plec, vorbeşte pe vocea mea“.