Cel mai bun tip de miere pentru organism

Valoarea terapeutică a propolisului e binecunoscută; acesta are dovedite valenţe antibiotice. Practic, propolisul e un fel de răşină pe care albinele o colectează din plante. Mierea e lichidul vâscos pe care-l obţin albinele după ce lucrează nectarul. Polenul e făcut din proteine şi e considerat un superaliment, dar acest lucru implică moartea unui mare număr de albine muncitoare. E foarte bun în tratarea alergiilor.

Valoarea nutriţională a mierii

La o sută de grame, sunt 38.5 gr de fructoză, 31 de gr. de glucoză, 7.2 gr de maltoză, 1 gram de sucroză. Mierea făcută din nectarul florilor se numeşte miere de floare. Savoarea fiecărui tip de miere e dată de tipul de floare de la care albina a cules nectarul. Mierea culeasă din păduri e considerată cea mai curată miere, are cea mai puternică aromă şi are cele mai puternice virtuţi terapeutice. Diferenţele regiunilor geografice sunt resimţite şi în aroma şi în calitatea mierii.

Pentru că are foarte multă fructoză, mierea nu e recomandată să fie substitut de zahăr. Mierea conţine oligozaharide, un tip de zaharuri complexe care funcţionează ca un prebiotic care sprijină bacteriile probiotice din intestine. Compoziţia nutriţională e foarte scăzută, dar are, în cantităţi variabile, minerale şi alţi nutrienţi. Mierea mai închisă la culoare are mai multe minerale.

Mierea de Manuka folosită ca medicament

Metodă sigură de tratare a cancerului