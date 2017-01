Ce să mănânci când ai gripă sau răceală

Vitamina C nu trebuie să-ţi lipsească când eşti răcit.

Alimente care au vitamina C

Pentru că stimulează sistemul imunitar pentru a produce mai multe celule T care atacă şi distrug mulţi agenţi patogeni, vitamina C nu trebuie să-ţi lipsească, cu atât mai mult dacă ai gripă, o răceală sau o viroză respiratorie.

Aceasta poate scurta durata răcelilor atât în cazul copiilor, cât şi în cazul adulţilor. Optează pentru surse de vitamina C precum portocalele, căpşunile, kiwi, pepenele, ardeiul verde, broccoli, roşiile, varza de Bruxelles. În plus faţă de vitamina C, conţin mulţi antioxidanţi.

Suplimentele alimentare, de ajutor?

Deficitul de vitamine, proteine şi minerale pot slăbi imunitatea şi rezistenţa organismului, ceea ce înseamnă o predispoziţie mai mare la răceli. Carenţele de zinc, seleniu, fier, cupru, vitaminele A, C, E şi acid folic au o influenţă importantă asupra imunităţii. Însă dacă nu există niciun deficit, suplimentele cu vitamine şi minerale nu sunt de niciun folos.

