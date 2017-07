A scăpat rapid de kilogramele acumulate în timpul sarcinii cu un ceai la îndemâna oricui

A slăbit rapid 17 kilograme cu ajutorul ceaiului verde. FOTO The Independent.

Siobhan Thornton, mamă singură, părăsită de iubit, a avut o cădere psihică din cauza kilogramelor în plus acumulate în timpul sarcinii. Despărţirea de iubitul său a determinat-o să caute numeroase trucuri pentru a scăpa de kilogramele adunate în cele 8 luni, scrie The Independent.

Acumulase 17 kilograme şi era în pragul de a fi diagnosticată cu diabet. În timpul sarcinii consumase aproape zilnic junk food.

Cu toate acestea, o schimbare simplă în dietă a ajutat-o să revină la greutaea normală.

Thornton a început să bea cel puţin două căni de ceai verde în fiecare zi şi spune că acest truc a ajutat-o să piardă kilogramele acumulate în timpul sarcinii.

„Evitam să mă uit la mine şi îmi scăzuse încrederea în propria persoană. Acum am redus la jumătate indicele de masă corporal. Sunt convinsă că am reuşit să scap de kilogramele în plus cu ajutorul ceaiului verde“, a spus Siobhan.

Thornton spune că nici măcar nu a făcut mai multă mişcare decât făcea de obicei. Merge constant la sală de trei ori pe săptămână, ca şi până atunci. Aceasta a adăugat că ceaiul verde este „atât de subapreciat“, deşi este extrem de accesibil.

Acum, Thornton încă bea ceai verde şi continuă să meargă la sală. Este mulţumită de cum arată şi şi-a recăpătat încrederea în propria persoană.