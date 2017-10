Simpaticii ştrumfi urcă pe scenă, la Bucureşti, într-un spectacol muzical plin de veselie şi surprize

„Patru ani a durat până am primit aprobarea pentru acest show pentru copii, 13 luni să îmbrăcăm sonor spectacolul cu muzică originală, cea care a dat verdictul fiind Veronique Culliford, fiica inventatorului celebrelor personaje, Peyo (Pierre Culliford). Aşa că ne-am înhămat cu foarte multă răbdare. Ca să poţi realiza ceea facem noi, trebuie să-ţi placă foarte mult această activitate. N-ai cum să fii un om posomorât când te ocupi de spectacole pentru copii. La repetiţii nu veţi auzi nicioadată pe cineva furios, aşa cum se întâmplă de cele mai multe ori când se filmează. Aici totul este relaxat, se lucrează de plăcere şi, mai ales, cu veselie”, a continuat regizorul.

Pe 15 octombrie, la Sala Palatului, începe „invazia albastră”: „Smurfs, live on stage“ vor acapara scena Sălii Palatului.

Şi, pentru ca sărbătoarea ştrumfească să fie completă, producătorii spectacolului vor aduce cu ei produse tematice, precum: tricouri de toate mărimile şi culorile, jucărioare, abţibilduri şi fel si fel de obiecte fermecate cu semnătura ştrumfilor.

Spectacolul „Smurfs, live on stage“ va dura două ore şi va fi însoţit de o pauză de 15 minute.

Cei doi actori români care vor dubla în limba română acest spectacol, Nouria Nouri şi Marian Răducu, au povestit despre rolurile pe care le traduc şi în acelaşi timp le interpretează, despre cariera lor şi despre vizita pe care au făcut-o în Polonia, acolo unde au văzut şi au trăit „pe viu” fenomenul „Smurfs, live on stage“.

„Este prima oară când acest spectacol este dublat în altă limbă şi aceea nu este engleza, producătorii fiind chiar încântaţi că organizatorii de la Bucuresti (German Quality Entertainment) s-au gândit la o astfel de variantă. Talentul dansatorilor, costumele tuturor personajelor, decorurile, păpuşarii, scenariul, regia, explozia de surprize de la finalul show-ului, profesionalismul echipei ne determină să spunem că este un spectacol pentru copii dus la cel mai înalt nivel. Un musical în care sunt implicaţi actori şi dansatori din Marea Britanie, Australia, Dubai, Hong Kong şi foarte multe alte locuri, făcând din acest eveniment un spectacol valabil pentru toţi copiii şi părinţii. Ne-am simţit excelent alături de ei, ne-au tratat exact ca şi cum am fi făcut parte din echipă. Ne-am întors cu o senzaţie excelentă”, au declarat actorii.

BILET ÎNTREG - vârsta (13-99 de ani)

VIP - 249 de lei

Categoria 1 - 169 de lei

Categoria 2 - 149 de lei

Categoria 3 - 119 lei

Categoria 4 - 79 de lei

BILET COPII- vârsta (3-12 ani)

VIP - 249 de lei

Categoria 1 - 129 de lei

Categoria 2 - 119 lei

Categoria 3 - 89 de lei

Categoria 4 - 59 de lei – suplimentate!

Copiii până la 2 ani (aici intrând şi copiii care nu au împlinit 3 ani în ziua evenimentului) nu plătesc bilet!

Povestea se desfăşoară când natura înverzeşte, soarele străluceşte toată ziua sus, pe cerul albastru. Primăvara mult-aşteptată de toţi ştrumfuleţii, perioada cea mai îndrăgită din an, vremea perfectă în care omuleţii se pregătesc cu emoţie de „Parada Primăverii”. Cineva, în umbră, îi pândeşte însă... E Gargamel... În timp ce ştrumfii mici şi drăguţi cântă şi petrec cu veselie, vicleanul Gargamel vrea cu orice preţ să le strice petrecerea şi pune la cale un şiretlic, păcălind-o pe Mama Natură.

Povestea ştrumfilor - legenda adevărată

Într-un Ev Mediu imaginar, undeva prin Europa noastră, 100 de pitici albaştri, cu pantaloni şi bonete albe, trăiesc fericiţi în căsuţe săpate în ciuperci multicolore. Toţi au în jur de 100 de ani, mai puţin unul dintre ei. Ştrumful glumeţ, Ştrumful leneş, Ştrumful morocănos, Ştrumful iscusit, Ştrumful cu ochelari, o ştrumfiţă şi Marele ştrumf, cu barbă albă şi bonetă roşie – înţeleptul piticilor, cel mai bătrân dintre toţi, ce a adunat 542 de ani. Înalţi de-o palmă, vegetarieni, trăiesc şi se conduc după un cod moral propriu, bazat pe respectul reciproc.

De mai multe ori au încercat să se conducă după legile omeneşti, dar nu le-a ieşit, aşa că au renunţat, ne povestesc benzidesenateromanesti.blogspot.ro.

Dusmanul si una dintre rarele prezente omenesti in universul strumfilor este vrajitorul Gargamel, cel care ii vaneaza pentru ca a citit el undeva ca pulpita de strumf serveste la fabricarea Pietrei Filozofale. Motanul sau, Azrael, e convins ca nu exista ceva mai bun pe pamant decat carnita de strumf. Multe dintre povestirile desenate cu micii omuleti albastri au ca subiect stradania vrajitorului malefic sa-i prinda, in timp ce aceştia fac tot posibilul să scape din capcanele sale si sa-l puna in situatii stanjenitoare. Iar atunci cand nu au de-a face cu Gargamel, strumfii traiesc aventuri incredibile.

Ce nu se cunostea! Cuvantul "strumf" a fost inventat de Pierre Culliford (Peyo), parintele strumfilor, la o cina cu Franquin, un alt mare desenator belgian, cand i-a cerut acestuia sa-i dea solnita si nu gasea cuvantul ("da-mi si mie... strumfita"), dupa care discutia dintre ei a continuat in limbajul simpatic: strumf. Foarte important de subliniat e ca acest “limbaj strumfesc” a constituit subiectul unui eseu foarte serios scris de marele Umberto Eco (scriitor italian, editor, filosof si semiotician), iar in anii '90 fiind editat chiar si un dicţionar franco-strumf!

Desenele animate aduc o si mai mare vizibilitate piticilor albastri, asa ca au fost comercializati si sub forma de figurine de plastic, jucarii de plus, jocuri video etc.

În 1989, se deschide – după modelul Disney - şi un parc de distracţii ştrumf în Franţa.