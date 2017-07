Reţeta verii by Chef Sorin Bontea

Reţeta vedetă a acestei veri

Numit şi „fructul fericirii”, mango este un fruct exotic prea puţin consumat şi apreciat pentru proprietăţile sale. Cu o cantitate consistentă de magneziu, consumul de mango ajută la reducerea stresului, iar în timpul verii este perfect pentru o gustare proaspătă şi sănătoasă. Am vrut să descoperim o reţetă pe cât de delicioasă, pe atât de uşor de pregătit, aşa că am întrebat un expert. Chef Sorin Bontea ne-a spus că o porţie de quesadilla cu brânză camembert şi mango este alegerea perfectă într-o zi călduroasă.

De ce avem nevoie pentru 6 porţii? • 6 bucăţi de tortilla din făina • 600 gr de brânză camembert • ardei iute după gust • 30 gr de coriandru proaspăt • 10 ml de ulei de măsline • sare şi piper după gust

Cum procedăm?

Brânza se amestecă cu ardeiul iute, mango tăiat cuburi şi coriandrul tocat mai mare, apoi se umplu foile de tortilla şi se îndoaie pe jumătate. Într-o tigaie de teflon se pun câteva picături de ulei, apoi tortilla şi se întorc pe o parte şi pe alta pănă devin aurii. Când brânza s-a topit, preparatul poate fi servit.

Chef Sorin Bontea ne-a dezvăluit şi un secret pentru acest preparat: „Această reţetă poate fi preparată şi cu alte tipuri de brânză: brie, cedar sau ementaler şi poate fi servită împreună cu salată sau mexican salsa.”

Dar ce facem cu petele care rămân în urmă?

De obicei, când încerci să găteşti acasa ca un Chef, te alegi cu o bucatarie plina de vase si o bluza plina de pete. Ştim că Chef Sorin Bontea are întotdeauna un as în mânecă, aşa că l-am întrebat cum reuşeşte să gătească fără pete şi să arate întotdeauna impecabil: “Petele sunt la ordinea zilei în bucătărie, nu există gătit fără pete, dar într-adevar, un Chef trebuie să arate întotdeauna impecabil. Odată cu experienţa în bucătărie, am câştigat şi experienţă în înlăturarea petelor, aliatul meu de încredere este Ariel 3in1 PODS, detergentul capsulă numărul 1 în România*.”

Ariel 3in1 PODS este primul detergent cu trei compartimente care acţionează împreună pentru a curăţa, a îndepărta petele şi a oferi strălucire hainelor. Totul într-o singură capsulă, prin tehnologia revoluţionară Fiber Science în trei paşi. Experţii P&G Fabric Care au îmbinat inspiraţia şi expertiza în produse pentru îngrijirea părului şi a pielii cu studii realizate la nivel mondial cu privire la relaţia consumatorilor cu hainele lor şi au creat o tehnologie care a revoluţionat categoria de produse pentru îngrijirea ţesăturilor - Fiber Science în trei paşi: curăţare, îndepărtarea petelor, strălucire.

*Potrivit studiului A.C. Nielsen, Ariel 3in1 PODS este cel mai vândut detergent capsulă ca volum, în România, în perioada ianuarie-decembrie 2016.