Fructul pasiunii, un curcubeu de arome

Originar din Brazilia, a fost descoperit la sfârşitul secolului al XVI-lea de misionarii spanioli. Fructul lianelor căţărătoare tropicale i-a nedumerit mai întâi pe europeni, apoi au învăţat să-i aprecieze proprietăţile culinare şi medicinale, cunoscute deja de băştinaşi.

Numele i-a fost dat tot de misionarii iezuiţi, care au văzut în floarea acestei plante simbolul patimilor lui Iisus.

Prieten cu silueta

Frcutul are gust acidulat şi etalează o savoare subtilă şi complexă. Nu doar originalitatea gustului i-a atras pe pasionaţii de gastronomie, ci şi bogăţia lui în vitamine, minerale şi oligoelemente. Este bogat în vitamina C, în potasiu, magneziu, fier, zinc, cupru, provitamina A şi vitamine din complexul B. În plus, e prietenos cu silueta, pentru că are un aport energetic mic: 100 kcal/100 g.