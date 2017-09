Test Drive Peugeot 308 GTi

Când vine vorba de hot hatch-uri, văd lucrurile doar în alb şi negru. Dacă deţii alchimia necesară creării unui hot hatch care să bucure din spatele volanului... ai în mine un admirator necondiţionat.

Peugeot 308 GTI... în primul rând trei salve de tun pentru a saluta revenirea logo-ului GTI pe modelele constructorului francez.

Modelul testat avea bifat pe lista de opţionale şi vopseaua bi-ton ”Coupe Franche” şi ceva elemente grafice suplimentare. Nu m-au deranjat, şi alături de jantele de 19 inch, şi evazările aripilor care permit adăpostirea unui ecartament mai mare faţă/ spate aduc ceva din parfumul aftermarket, din aerul de copil rebel... ceea ce îi prinde bine modelului. Plus o evacuarea dublă ”turnată” în difuzorul spate.

M-am dus relativ sceptic la întâlnirea cu 308 GTi, şi asta pentru că sub capotă maşina are un 1.6 THP. Un 1.6 care însă dezvoltă 270 CP la 6.000 rpm şi 330 Nm la 1.900 rpm. Totuşi un 1.6 litri... îmi tot şoptea o voce. Un propulsor cuminte până în 3.000 rpm, iar după... este asemeni unei neveste care a aflat că soţul are o amantă. Isteric! Trimite la puntea faţă atâta putere încât pe alocuri trebuie să ai grijă cât de tare apeşi pedala de acceleraţie. Deşi puntea faţă beneficiază şi de aportul unui diferenţial cu alunecare limitată Torsen, este destul de uşor pe ieşirile din virajele strânse să induci subvirarea în cazul unei acceleraţii violente. Mă bucură faptul că francezii vin cu o suspensie mecanică, fără amortizoare controlate... o suspensie care oferă un grad de confort incredibil pentru un hothatch, dar în acelaşi timp controlează decent ruliul pe viraje.

O parte frontală surprinzător de ascultătoare, cu excepţia clipelor în care nu reuşeşti să-ţi stăpâneşti hormonii şi îngropi pedala de acceleraţie pe ieşirea din viraje şi induci subvirarea. Nu m-am intersectat cu vreun gram de torque steer, ceea ce mi-a plăcut. Poate mă aşteptam la un spate ceva mai jucăuş, unul care poate fi provocat mai uşor, dar Peugeot pune pe stradă o maşină extrem de riguroasă când vine vorba de a urma trasa desenată de cel de la volan. Poate şi pneurile Michelin Pilot Super Sport au un aport la încăpăţânarea spatelui de a nu fi atât de jucăuş. Un sistem de frânare robust, l-am torturat dar nu am descoperit o scădere a performanţelor. Încă o bilă albă şi la acest capitol.

Din punct de vedere tehnic maşina este o surpriză mai mult decât plăcută. Hai să vedem şi minusurile... pentru că sunt câteva.

Pedalierul nu pot spune că este unul sport în adevăratul sens al cuvântului, greu poţi efectua un heel and toe, rişti să îţi alunece piciorul de pe pedala de frână. Dacă renunţi la astfel de ambiţii... poţi conduce fără nicio problemă. Timoneria cutiei de viteze nu face cinste unui astfel de model. O cursă lungă a levierului şi o grilă nu atât de compactă. Cu volanul micuţ m-am obişnuit la modelele Peugeot, nu-l mai consider un minus, şi nici nervozitatea iniţială a punţii faţă la micile impulsuri în volan, este o chestiune de obişnuiţă dozarea volanului. Şi un ambreiaj care parcă ţine cam sus. Nici coloana sonoră nu este fabuloasă, un patru cilindri de 1.6 litri nu poate cânta fabulos, nici apăsarea butonului sport nu impresionează cu doparea sunetului de la interior cu ajutorul sistemului audio.

Cu toate acestea, 308 GTI este un hot hatch care reuşeşte să conserve destul de bine parfumul maşinii sport compacte pure... suspensie mecanică, cutie manuală... Bravo Peugeot!

Fişă tehnică – Peugeot 308 GTi

Motor –turbo, L4, 1.598 cmc, 272 CP@6.000 rpm, 330 Nm@1.900 rpm. / Transmisie – cutie manuală 6 trepte, tracţiune faţă / Performanţe – 250 km/h v. max, 0-100 km/h în 6 secunde / Portbagaj – 398 litri / Rezervor – 53 litri / Dimensiuni – L/l/h (mm) 4.253/ 1.804/ 1.472, ampatament – 2.620/ Consum mediu declarat – 6 litri/ 100 km / Consum în test – 9,2 litri/ 100 km / Preţ de bază – 30.940 euro

FOTO - Mihai Dăscălescu