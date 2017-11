Ziua de ieri a fost lungă, dar a trecut repede. Dacă nu sunt prea coerent, asta şi poate că încerc o senzaţie nouă, una ciudată. Este vorba despre un cocktail de euforie, de entuziasm, de bucurie, de mândrie... că un produs românesc poate fi atât de matur, poate aduce atâtea satisfacţii... #mândrucă-sromân, cu alte cuvinte. Iar în 2017, ţinând cont de realităţile autohtone... rare sunt momentele în care poţi spune asta, iar dacă sunt unele... ele de obicei trec pe lângă noi.

Am venit în Grecia, la primul test drive cu noua Dacia Duster cu unele aşteptări. Recunosc, ele nu erau prea mari. Maşina am văzut-o la salonul de la Frankfurt, mi-a plăcut la nivel de design, mi-a plăcut evoluţia de la interior... dar ceva nu îmi dădea voie să sper la mai mult.

Am ales ca în prima zi să urc la volanul unui Duster TCe 125 doar cu tracţiune faţă. Am vrut să văd baza platformei cum a evoluat. Nu este un secret faptul că, din punct de vedere tehnic, lucrurile nu au evoluat semnificativ. Avem aceeaşi gama de motorizări. Aceleaşi transmisii. Dar... până la detalii tehnice şi dinamice...

Din punct de vedere al designului, noua generaţie este o reuşită. Maşina arătă absolut senzaţional în lumea reală. La un salon lumina este controlată, în lumea reală altfel se compun volumele unei caroserii, altfel sunt puse în valoare de tot ce este în jur... de la un stâlp şi până la contratul cu o altă caroserie. Duster Prestige 4X2 benzină TCe 125 CP culoare Orange Atacama... zici că ai plecat la drum cu un concept car. Pe alocuri, aşa mi-a lăsat impresia maşina, privită de la 10 metri într-un apus elen. Noul Duster arată bine indiferent de unde îl priveşti, că în vezi odihnindu-se în natură, că stă într-o parcare, că trece pe lângă tine, că-l zăreşti în retrovizoare... o reuşită din punct de vedere al designului. Nu mai trec în revistă evoluţia designului, am făcut acest lucru la prezentarea de la Frankfurt.

Un salt similar, dacă nu mai mare îl înregistrăm la interior. Frapantă este diferenţa uriaşă în modul cum te simţi în maşină la drum. A crescut enorm de mult calitatea percepută la bord. Chiar dacă, evident, vorbim în continuare de plastice tari, textura acestora, finisarea, calitatea asamblării... totul creează un grad de confort incomparabil. Au fost momente în care m-am surprins întrebându-mă de ce aş alege un alt SUV compact în detrimentul Duster-ului. Ştiu că este forţată puţin întrebarea, dar dacă eşti pragmatic...

O nouă planşă de bord, una cu un tablou cu două ceasuri mari, cu caractere lizibile şi aerisite, cu un display central mai mare. Accesul informaţiilor computerului de bord se face acum de la comenzi amplasate pe volan. Scaune noi care sunt mult mai confortabile la drum lung, avem o coloană de direcţie reglabilă atât pe înălţime cât şi în profunzime, detalii care conduc la obţinerea unei poziţii la volan mult mai bune. Şi da, scaunul şoferului se reglează pe înălţime cu ajutorul unei manete, nu gravitaţional. Volanul este reglabil pe înălţime (40 mm) şi adâncime (50 mm). Scaunul şoferului dispune, de acum, de o cotieră, de reglaj lombar şi de un nou mecanism de reglaj în înălţime (60 mm). Şezutul scaunelor a fost alungit cu 20 mm pentru a asigura o menţinere mai bună. Scaunele dispun de o nouă armătură şi beneficiază de o spumă mai densă, asigurând o mai bună susţinere laterală în viraje şi o durabilitate superioară. Forma tetierelor îi asigură şoferului o mai bună vizibilitate spre înapoi atunci când locurile din spate nu sunt ocupate. Se stă mai bine în maşină, totuşi ai o senzaţie de deja-vu la volan.

Pe consola centrală avem un ecran MediaNav Evolution poziţionat mai sus cu 74 mm faţă de cel actual şi orientat către şofer. Astfel, ecranul este accesibil şi uşor lizibil (distanţa de la ochi la ecran este printre cele mai reduse din segment). Comenzile sistemului de climatizare automată, butoanele amplasate deasupra acestuia, panourile interioare ale portierelor, cam tot cu ce intri în contact îţi oferă o experienţă superioară din punct de vedere calitativ.

Cum am spus, suntem într-un Duster TCe 125, tracţiune faţă, cutie manuală cu şase trepte. Un mare plus este direcţia, Duster este echipat cu o direcţie electric. O direcţie uşoară, mult mai intuitiv de dozat, mult ai comodă atât la drum lung cât şi la manevre în parcare. Plus că îşi modifică gradul de asistare în funcţie de viteza de rulare.

Vechea generaţie, cel puţin versiunea cu tracţiune faţă, cea care nu avea o punte spate mult prea ”elaborată”, nu era un reper dinamic. Probabil, la noua generaţie, cel mai mult s-a lucrat la suspensie. Acest 1.2 TCe, tracţiune faţă se simte extrem de dezinvolt chiar şi pe drumuri virajate. O suspensie care parcă este cu câteva procente, până în 5, mai moale, s-a conservat ruliul pe viraje, dar acesta este mult mai bine controlat. Mult mai bine este controlată oscilaţia verticală a caroseriei, vorbesc de acele momente când rulezi pe o suprafaţă denivelată şi maşina începe să plutească, lăsând impresia că merge pe valuri. Suspensia acum neutralizează acest efect imediat. Suspensia spate are limitele ei, le descoperi pe o suprafaţă cu aderenţă scăzută, pe un macadam, acolo unde puntea spate nu este atât de riguroasă în a se mula pe suprafaţa de rulare, dar nici clienţii nu cred că vor aborda astfel de secţiuni în regim de rally raid.

Unde câştigă noul Duster multe puncte de simpatie este izolarea fonică. Dacia, la momentul prezentării ne-a spus că maşina este cu 50% mai bine izolată fonic. Aşa este. Am condus şi vechea generaţie cu acest propulsor. Şi da, motorul era prezent în habitaclu. Acum doar dacă vrei să îl duci spre 4-5.000 rpm începi să-l auzi bine. Zgomotul de la trenul de rulare este mult atenuat, el există cât să ai un feedback corect. La peste 120 km/h singurul lucru care se mai aude este un uşor zgomot aerodinamic, provenit preponderent de la oglinzile retrovizoare.

O cabină mult mai atent finisată şi organizată ergonomic. Spre exemplu reglajele pentru oglinzile retrovizoare au migrat în stânga sus a volanului, mult mai uşor accesibile. Tot acolo regăsim şi un buton de activare a senzorilor pentru unghi mort. Maşina este prevăzută cu funcţie de asistare la parcare. Un spaţiu de depozitare ceva mai generos desenat la baza consolei centrale, şi mai uşor accesibil. Nu mai eşti jenat de levierul cutie de viteze. Apropo de acesta, frumos finisajul, cu o tuşă masculină, plăcută şi timoneria cutiei. Un alt spaţiu de depozitare sub scaunul dreapta faţă, un sertar destul de încăpător. Aerul condiţionat automat aduce un plus de ”2017” la interiorul lui Duster. Volan plăcut, un tablou de bord cu o nouă grafică, mult mai lizibilă, un nou afişaj pentru computerul de bord. Altceva? O pedală de frână cu o dozare intuitivă. Şi da, versiunea pe care o testăm nu mai are cheie clasică, are un card.

Consum? Pe prima parte a traseului de test, acolo unde am forţat destul de mult nota pentru a descoperi limitele maşinii, am gravitat în jurul valorii de 10,2 litri. După, când ne-am liniştit, consumul a scăzut la un 7,4 litri.

Aventura din Grecia nu s-a încheiat, în acestă dimineaţă urcăm în Duster 1.5 dCi EDC şi mergem spre o carieră de marmură unde testăm versiunea 4x4. Mâine dimineaţă... revenim cu un update.

Preţuri gamă Dacia Duster

1.6 SCe 115 CP – Echipare Essential de la 12.350 euro / echipare Comfort de la 13.400 euro

1.6 SCe 115 CP 4WD - Echipare Essential de la 14.100 euro / echipare Comfort de la 15.050 euro

1.2 TCe 125 CP - Echipare Comfort de la 14.550 euro

1.2 TCe 125 CP 4WD- Echipare Comfort de la 16.200 euro

1.5 dCi 90 CP - Echipare Comfort de la 14.900 euro

1.5 dCi 110 CP - Echipare Essential de la 14.550 euro / echipare Comfort de la 15.500 euro

1.5 dCi 110 CP EDC – Echipare Comfort de la 16.800 euro / Echipare Prestige de la 18.450 euro

1.5 dCi 110 CP 4WD – Echipare Essential de la 16.150 euro / Echipare Comfort de la 17.100 euro / Echipare Prestige de la 18.750 euro

Duster Prestige 4X2 benzină TCe 125 CP Orange Atacama

Motor – turbo, L4, 1.197 cmc, 125 CP@ 5.300 rpm, 205 Nm@2.300 rpm. / Transmisie – cutie manuală, 6 trepte, tracţiune faţă / Performanţe – 177 km/h v. max, 0-100 km/h în 10,4 secunde / Portbagaj – 445 litri / Rezervor – 50 litri / Dimensiuni – L/l/h (mm) 4.341/ 1.804/ 1.693, ampatament – 2.674/ Consum mediu declarat – 6,2 litri/ 100 km / / Preţ de bază– nc