Noul BMW X3 la debut pe piaţa din România

Noul BMW X3 este pregătit pentru debutul în România pe 11 noiembrie. Preţul de început este de 40 200 Euro fără TVA pentru versiunea BMW X3 xDrive20d, 4 cilindri diesel 140 kW/ 190 CP. La lansare sunt oferite două motorizări pe motorină, xDrive20d şi xDrive30d, şi una pe benzină, M40i. Gama va fi completată până la sfârşitul acestui an de alte două versiuni pe benzină de 4 clindri, xDrive20i şi xDrive30i.

Noul model stabileşte o serie de repere importante în segment: cel mai bun coeficient aerodinamic din segment, Cd de numai 0.29, dar şi cea mai mică masă (de exemplu BMW xDrive20d – 1.825 kg). Aceasta, combinată cu sofisticata tehnologie de motoare BMW TwinPower Turbo şi distribuţia de mase 50:50 se traduce prin eficienţă şi performanţă.

BMW X3 a fost automobilul care, în 2003, a lansat segmentul SAV (Sports Activity Vehicle) de clasă medie. De atunci, BMW a vândut peste 1,5 milioane de unităţi. Este unul din cele mai versatile modele BMW din gamă, oferind un spaţiu interior generos, performanţe off-road, dar şi dinamica şi eficienţa pentru care modele BMW sunt recunoscute. De la lansarea primului model şi până în luna august 2017 au fost livrate 3.943 modele noi în România. După BMW X5, BMW X3 a fost unul din cele mai populare modele pe piaţa din România şi este de aşteptat să joace un rol foarte important şi pe viitor.

Alături de echiparea de bază, noul BMW X3 este disponibil în patru linii design şi echipare: Advantage, xLine, Luxury Line şi M Sport. În acest moment, peste 93% din maşinile comandate sunt echipate cu o astfel de linie. În plus, clienţii au la dispoziţie 5 pachete de echipamente opţionale, grupate pe diverse categorii, toate oferind un avantaj de preţ important (Dynamic Package, Business Class Package, First Class Upgrade Package, Advanced Heating Package, Innovation Package). Cele mai populare s-au dovedit Bussines Class Package (include sistem de acces confort, geamuri faţă pentru izolaţie fonică, scaun conducător auto reglabil electric, cu memorie, suport lombar pentru scaunul conducătorului auto şi al pasagerului faţă, scaune încălzite pentru conducătorul auto şi pasagerul faţă) – ales de 62,5% din cleinţi, Innovation Package – 50% din clienţi (include pachet oglinzi, faruri adaptive LED, asistent fază lungă, pachetul Driving Assistant, BMW Head-Up Display) şi First Class Upgrade Package - 43,75% din clienţi (Pachet oglinzi, Asistent Parcare, Sistem navigaţie Business, DVD Player, Sistem de difuzoare HiFi).

84.5% din noile BMW X3 vin cu pachetul de sisteme de asistenţă şi siguranţă activă Driving Assistant sau Driving Assistant Plus, în timp ce peste 90% vin echipate cu faruri LED adaptive şi cu asistentul inteligent de fază lungă High beam assist.

6 din 10 modele vin echipate cu Head-up display, în timp ce 4 din 10 vin cu noua BMW Display Key, 3 din 10 cu sistem de control al gesturilor. Peste 80% din noile modele BMW X3 vor fi echipate cu sistem de navigaţie (în marea majoritate sistemul extins BMW Professional, cu ecran cu funcţie touch).

În ceea ce priveşte designul, cea mai populară culoare se dovedeşte Albastru Phytonic - mai bine de 1 din 3 maşini vine în această configuraţie. Peste 80% din maşini vin echipate cu roţi de 19 inch. Aluminiul este elementul de decor cel mai popular la interior, cu peste 30% din opţiuni, în timp ce mai bine de una din două modele vine cu butoane cu elemente de decor galvanizate.

Motorizări şi preţuri



BMW X3 M40i: motor pe benzină, cu şase cilindri dispuşi în linie, transmisie Steptronic cu opt trepte. Capacitate: 2.998 cmc, putere maximă: 265 kW/360 CP între 5.500 şi 6.500 rpm, cuplu maxim: 500 Nm între 1.520 şi 4.800 rpm. Acceleraţie (0-100 km/h): 4,8 secunde, viteză maximă: 250 km/h. Consum mediu mixt: 8,4-8.2 l/100 km, emisii CO2 combinate: 193-188 g/km.

Preţ: 55.450,00 Euro fără TVA.

BMW X3 xDrive30d: motor diesel, cu şase cilindri dispuşi în linie, transmisie Steptronic cu opt trepte. Capacitate: 2.993 cmc, putere maximă: 195 kW/265 CP la 4.000 rpm, cuplu maxim: 620 Nm între 2.000 şi 2.500 rpm. Acceleraţie (0-100 km/h): 5,8 secunde, viteză maximă: 240 km/h. Consum mediu mixt: 6,0-5,7 l/100 km, emisii CO2 combinate: 158-149 g/km.

Preţ: 40.200,00 Euro fără TVA.

BMW X3 xDrive20d: motor diesel, cu patru cilindri, transmisie Steptronic cu opt trepte. Capacitate: 1.995 cmc, putere maximă: 140 kW/190 CP la 4.000 rpm, cuplu maxim: 400 Nm între 1.750 şi 2.500 rpm. Acceleraţie (0-100 km/h): 8,0 secunde, viteză maximă: 213 km/h. Consum mediu mixt: 5,4-5,0 l/100 km, emisii CO2 combinate: 142-132 g/km.

Preţ Model Advantage: 47.550,00 Euro fără TVA