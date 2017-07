Din 19 iulie, un nou număr Adevărul Auto

Piaţa auto s-a îmbogăţit cu două SUV-uri extrem de competente. Este vorba despre Mazda CX-5 şi Renault Koleos, ambele modele ajunse la a doua generaţie. Ne-am întâlnit pe plaiuri mioritice cu unul dintre ultimile hot hatch-uri analog. Unul cu suspensie mecanică, cutie manuală... Peugeot 308 GTi. Ne-am lămurit cum stau lucrurile cu noua Insignia Grand Sport echipată cu propulsorul 2.0T de 260 CP, ne-am pus salopeta pe noi pentru două vehicule comerciale. Şi am testat poate cel mai bun produs scos de Dacia până acum – Logan MCV Stepway. Plus alte surprize.

Şi în tot acest timp, unii se dovedesc mai responsabili... decât noi. Volvo a anunţat că din 2019 nu va mai produce decât modele hibride sau electrice. Cam radical pasul? Autorităţile franceze au anunţat că din 2040 în hexagon nu vor mai fi comercializate modele cu motoare diesel sau benzină? Dacă nici decizia aceasta nu ne dă de gândit... suntem pierduţi.

Dar să privim partea pozitivă, câte maşini îşi vor căuta un nou proprietar, cât de ieftine vor fi. Nu contează că asasinezi o comună întreagă cu ce scoţi pe eşapament... tu te respecţi, ai ajuns şi tu acolo sus. Îi poţi privi pe restul cu siguranţa celui care a reuşit în viaţă. Nu contează că o revizie costă mai mult decât ai dat tu pe maşină.

Salvarea noastră va veni când nu vom mai auzi: ”mi-am luat maşină străină!” Până atunci nu avem nicio şansă. Noi refuzăm integrarea în ceea ce înseamnă Europa la nivel subconştient. Noi nu ne asimilăm acelei găşti, prin urmare băgăm mâna prin gard, apucăm orice în fugă, ne recuperăm membrul şi o luăm la fugă. După ce ne asigurăm că am lăsat gardul suficient în urmă ne burzuluim, suntem cocoşi.

În altă ordine de idei... încă mai ai pneurile de iarnă pe maşină? Dacă da, află că eşti un pericol public, poate eşti un pericol mai mare decât să rulezi iarna cu pneuri de vară. Cel puţin iarna cu pneuri de vară nu prea te mişti, poţi doar îndoi un spoiler... dar vara cu pneuri de iarnă... poţi fi zmeu. Ştii că la o frânare de la 100 km/h, o maşină echipată cu pneuri de iarnă are nevoie de 8 metri în plus pentru a se opri. Iar când maşina echipată cu pneuri de vară a oprit, maşina echipată cu pneuri de iarnă încă rulează cu 36 km/h. Iar aceste date sunt valabile la o temperatură de 20 grade. Cam ce se întâmplă când sunt 40 de grade şi asfaltul are 60 de grade...





Dacă mizaţi pe talentul dumneavoastră de şofer... priviţi bara spate de la modelul Renault Trafic testat în acest număr. Ea nu a avut nicio vină că pe autostrada A1 în spate rula o maşină echipată cu pneuri de iarnă şi nu a mai reuşit să oprească decât ajutată de modelul Renault.