Val de frig extrem în America de Nord: temperaturi record de minus 50 de grade şi zăpadă de 1,5 metri

Un val de frig polar afectează Canada şi nordul Statelor Unite, provocând deja moartea unei persoane, la Cincinnati, în Ohio, relatează AFP.

În acest stat, mercurul din termometre scade până la - 10 grade Celsius ziua şi până la - 15 grade Celsius noaptea.

La New York, temperaturile au ajuns la - 8 grade Celsius, iar în Dakota de Nord la - 21 grade Celsius.

Primarul New Yorkului, Bill de Blasio, le-a recomandat locuitorilor „să rămână cât mai mult posibil în casă în cursul acestei săptămâni, din cauza frigului care s-a instalat“. La rândul său, guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a precizat că acest val de frig va dura până la 2 ianuarie.

Temperaturile ar urma să scadă până la - 40 de grade Celsius începând din joi. Acest val de frig este însoţit de căderi record de zăpadă.

La Erie, în apropiere de Canada, stratul de zăpadă a ajuns la 1,5 metri în numai 48 de ore, autorităţile locale fiind nevoite să instituie stare de urgenţă.

FOTO Twitter @saymooresam

Neplăcerile provocate de stratul de zăpadă de 1,5 metri, explică meteorologii, au fost accentuate de vântul îngheţat care a venit dinspre lac către acest oraş din extremitatea nordică a statului Pennsylvania.

Potrivit datelor furnizate de serviciul meteorologic american, cei 86 de centimetri de zăpadă căzuţi numai în ziua de Crăciun la Erie sunt un record absolut pentru această localitate, mult înaintea recordului de 51 de centimetri din 22 noiembrie 1956. În cele două zile care au urmat, luni şi marţi până la ora locală 17.00, cei 1,5 metri de zăpadă acumulaţi au bătut un record din 1958.

Mai la nord, în Canada, valul de frig este mai puternic, în nordul provinciei Ontario urmând să se înregistreze un record, cu temperaturi de - 50 de grade Celsius.

„Valuri de frig atât de îndelungate şi care să afecteze o suprafaţă atât de mare nu am mai trăit, vă spun din memorie“, a declarat pentru AFP Alexandre Parent, meteorolog în cadrul agenţiei Environnement Canada.

Potrivit acestui meteorolog, nu temperatura scăzută, ci răspândirea valului de frig şi durata sa fac ca acest episod să fie unul excepţional.

Environnement Canada a publicat avertismente de frig extrem legate de un front de frig arctic pentru provinciile Quebec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan şi Alberta.

„Un avertisment de frig extrem este emis atunci când vântul rece sau temperaturile foarte scăzute prezintă un pericol ridicat pentru sănătate (degerături, hipotermie, etc.)“, precizează agenţia federală pe site-ul său.

„Suntem cu zece până la 20 de grade Celsius sub temperaturile normale de sezon“, a precizat Parent.

One scene in #EriePA this morning. No words. (Credit: ethanoertly/Instagram) pic.twitter.com/y0k3EM61cN